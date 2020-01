Love Island-Daniël openhartig over breuk met Floor: ‘Ik houd de eer aan mezelf’

Het afgelopen Nederlandse seizoen van Love Island bleek nu niet echt een denderend succes. Niet alleen qua populariteit van het programma, maar ook qua levensduur van de relaties ontstaan in het programma. De winnaars zijn niet langer samen en Daniël vertelt nu voor het eerst over de breuk na Love Island.

Toen namelijk nog maar net bekend was dat het over en uit was tussen de jonge tortelduifjes, leek Daniël het geluk alweer te hebben gevonden bij iemand anders. De blonde spierbundel werd regelmatig gespot met een verleidster uit Temptation Island Vips, Daniëlle.

Love Island breuk

Dat zorgde voor bakken met kritiek voor de winnaar, waar hij nu wel op wil reageren. ‘Ik snap het ergens wel, want mensen zien natuurlijk alleen hetgeen dat op internet terecht komt’, begint Daniël in een reactie op Instagram. ‘Maar er bestaat buiten social media ook nog een privéleven waar dingen gebeuren en gezegd worden.’

Reden

Hij vindt dan ook zeker dat iedereen mag denken wat hij of zij wil, maar dat hierbij mensen wel moeten kijken naar de feiten. ‘En niet [naar] dingen die gezegd worden door bijvoorbeeld ander influencers.’ Daniël vervolgt: ‘Ik begrijp dat het voor mensen snel is gegaan, maar zij weten niet wat er aan vooraf is gegaan, en wat de échte reden was om uit elkaar te gaan met Floor.’ Hij denkt dan ook dat als mensen de echte reden wisten, ze hem wel zouden begrijpen. ‘Maar ik ben niet een persoon die die reden in de wereld gaat brengen. Ik houd de eer aan mezelf. Ik ben niet zoals sommigen die een ander maar al te graag de grond in drukken via de sociale media.’



