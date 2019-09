Helaas: ook deze editie van Love Island komt er geen Casa Amor

Wie de versie uit de UK kijkt weet: Love Island is eigenlijk niet compleet zonder Casa Amor. Toch ontbrak dit huis het eerste seizoen van de Nederlandse variant en ook deze editie zal de kijker het zonder moeten doen. Maar waarom?

Want ja, Casa Amor is dé plek waar blijkt dat sommige liefdes ineens toch niet zo sterk zijn (we’re looking at you, Curtis). Relaties worden aan de kant geschoven, nieuwe vlammen worden meegenomen naar de huidige villa en vooral: de mini-break veroorzaakt heel. veel. drama.

Money, money, money

Onze collega’s van Cosmopolitan legden deze kwestie daarom voor aan de productieleidster Imke Heuver tijdens een bezoekje aan de villa. En ja, waarom Casa Amor er niet is is eigenlijk heel simpel. Zo’n extra villa kost bakken vol met geld. ‘Dan moeten we nog een villa huren en zorgen voor nóg meer camera’s. En dat allemaal voor maar drie of vier dagen’, aldus Imke.

Zeg nooit nooit

Maar: zeg nooit nooit. Het kan goed zijn dat in de toekomst ook onze eigen variant wél een Casa Amor krijgt. ‘Dit seizoen komt er geen Casa Amor, omdat alle focus eerst gaat naar het neerzetten van een sterk Love Island-seizoen. Het is tenslotte het eerste Videoland-only seizoen. Maar wie weet wat de toekomst brengt’, verklaart de productie. Fingers crossed!



Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL