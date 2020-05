De 24-jarige Dani Dyer deed mee aan ‘Love Island’, maar haar vader heeft geen goed woord over voor de show.

Dani Dyer zat in een van de meest succesvolle edities van ‘Love Island UK’. Daar vormde ze vanaf het eerste uur een koppel met (inmiddels ex-) vriend Jack Fincham. Samen wonnen ze de show. Dani hield er miljoenen volgers, een presentatieklus voor MTV en een boek aan over. Toch heeft haar vader, de bekende Britse acteur Danni Dyer, geen goed woord over voor de datingshow.

Als hem tijdens een Britse comedieshow wordt gevraagd naar zijn mening over Love Island, Too Hot To Handle en andere reality-series, noemt hij de datingshow waaraan zijn dochter meedeed ‘a pile of sh*t’ (een stapel stront). Het zorgt voor wat gelach in de studio, en vervolgens steekt Dyer senior verder van wal, ditmaal over Too hot to handle. “Ik snap wel wat ze proberen te bereiken. Een diepere connectie laten ontstaan. Maar ik zou denken dat je dan ook wel wat intelligentere mensen nodig hebt om écht een spirituele connectie te onderhouden in de show..”

Bekijk het fragment hieronder.

This was the funniest thing I’ve seen on telly in a while!! Danny Dyer talks about Love Island and calls it a “pile of shit” 🤣🤣🤣 @MrDDyer @LoveIsland #LoveIsland #Romesh @RomeshRanga #TheRanganation pic.twitter.com/zItLFbk4Ht

— Diary Of An OTD Girl (@DiaryOtdGirl) May 10, 2020