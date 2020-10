Nog geen week geleden werden de winnaars van het programma Love Island 2020 uitgeroepen en nu komt het nieuws naar buiten dat de gelukkigen uit het vorige seizoen besloten hebben om uit elkaar te gaan. Winnaars Denzel en Aleks gaan na iets meer dan een jaar allebei hun eigen kant op.

Denzel en Aleks niet meer samen

Via Instagram laten de twee weten dat ze met pijn in hun hart hebben besloten om niet verder te gaan met hun relatie. Het rommelde al tijden in de relatie van het bekendste reality-liefdeskoppel van 2019. Aleks schrijft dat ze samen tot de conclusie zijn gekomen dat ze toch niet goed samen passen.

Goede vrienden

Gelukkig hebben de twee geen knallende ruzie gehad en is de break-up goed verlopen. “Wij gaan uit elkaar als goede vrienden en er is geen sprake van ruzie of erge dingen die er gebeurd zijn,” aldus Aleks. Ook Denzel sluit zijn verhaal af met mooie woorden, ondanks dat hij de breuk nog moet verwerken: ‘Wij hebben ontzettend mooie momenten meegemaakt, maar het is beter dat we beide ons eigen kant op gaan”

Bron: Instagram

Leugens

Een spraakmakende relatie in het afgelopen seizoen van Love Island was die tussen Imen en Remco. Imen haar hart brak toen bleek dat Remco, liefde van het eerste uur, eigenlijk verliefd was op een meisje in Nederland. In Grazia vertelde ze afgelopen week hoe het nu met haar gaat.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL