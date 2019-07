Voormalig Love Island-deelnemer klapt uit de school: ‘Het is op heel veel momenten enorm fake’

We kunnen geen genoeg krijgen van Love Island. Gelukkig kunnen we weer genieten van de variant uit de UK (vanaf nu op Videoland!), maar volgens een voormalig deelnemer worden de kijkers flink voor de gek gehouden.

Wie deze persoon is, wordt niet bekend gemaakt. Wel wil deze kandidaat wat kwijt over het afgelopen Engelse seizoen van het programma. Want herinner je je nog heel de ophef over de wel of niet kus tussen Jack Fowler en Georgia Steele (I’m loyal)? Deze zoen is volgens de Islander volledig in scène gezet om meer ophef te creëeren en was dan vooral ook zeer geforceerd. Ai.

Enorm fake

De deelnemer verklaart: ‘Mensen realiseren zich niet hoe scripted de show is en hoeveel invloed de producers hebben. Het is op heel veel momenten enorm fake.’ Volgens hem of haar is het dan ook niet eerlijk tegenover het publiek. ‘Het maakt de producers weinig uit wat de Islanders uitvreten, als ze maar scoren. We werden behandeld als circusdieren, en dat geldt ook voor de huidige, nieuwe cast.’ Damn. Nu maar hopen dat de liefde tussen Aleksandra en Denzel in ons eigen seizoen wél helemaal echt was.

