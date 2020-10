Love Island-Imen is terug in Nederland met een gebroken hart: ‘Het gaat niet goed met me’

Het stormde en het bliksemde op ‘Love Island’. In ieder geval voor kandidaat Imen. Haar hart brak toen bleek dat Remco, liefde van het eerste uur, eigenlijk verliefd was op een meisje in Nederland. In Grazia vertelt ze hoe het nu met haar gaat: “Het gaat niet goed”.

“Het gaat niet zo goed. Ik heb er veel pijn en verdriet van. Ik had al zoveel moeite om me open te stellen. Nu had ik dat gedaan en krijg ik een klap in mijn gezicht. Mijn hart is letterlijk gebroken”, vertelt een verdrietige Imen.

De afleveringen kijkt ze dan ook (nog) niet terug. “In Love Check-Up met Rijk Hofman, gingen we een stukje terugkijken. Toen ik dat zag, terwijl ik naast Remco zat, vond ik dat heel moeilijk om terug te zien. Het terugzien van die liefdesmomenten is heel rot. Daar heb ik veel moeite mee.”

Ze heeft veel aan haar vrienden, familie en vriendin Raphaëlla. “Binnenkort ga ik even een plan voor mezelf bedenken en dat ook echt volgen. Ik wil doelen opzetten en denken aan de toekomst. Daarmee ga ik mezelf bezighouden en mijn gedachten op iets anders zetten. Anders lig ik de hele dag maar in bed…”