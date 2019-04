Een zwarte dag voor Cupido: Jack en Dani uit ‘Love Island’ zijn uit elkaar

Een zwarte dag voor Cupido, want zijn raakgeschoten pijl in de harten van Love Island-winnaars Jack Fincham en Dani Dyer is geknakt. Het winnende koppel van Love Island 2018 laat via Instagram weten uit elkaar te gaan.

De timing van de break-up is op zijn zachtst gezegd opvallend. Vanaf morgen ligt Dani’s autobiografie What Would Dani Do? My Guide to Living Your Best Life namelijk in de winkels. Zou het een stunt zijn?

Living apart together

Toch lijkt niets minder waar: eerder kondigde het koppel al aan niet langer samen te wonen. Dani liet in eerdere interviews weten dat de keuze voor een latrelatie hen allebei ten goede kwam en dat ze sindsdien ‘so much happier’ zijn.

‘Het huis van Jack en mij werd een werkhuis. We namen er veel opnames op, het was klein en daardoor overvol. Ik denk dat we te snel zijn gaan samenwonen. Daardoor werd het te benauwd, voor ons allebei. We dreven elkaar tot waanzin…,’ zei ze eerder in een interview.

Living apart apart

Maar het heeft niet mogen baten. Via Instagram Stories heeft Jack laten weten: ‘Er is geen makkelijke manier om dit te zeggen en het gaat ook geen gemakkelijke periode worden, maar ik en Dani hebben niet langer een relatie.

‘We zullen altijd om elkaar blijven geven en ik meen uit de grond van mijn hart dat ik Dani alle geluk van de wereld gun.’

Snik.

Bron: Grazia UK, beeld: Love Island