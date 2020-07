Eén keer meedoen aan reality tv is al twijfelachtig, een tweede keer meedoen aan hetzelfde programma is toch wat wanhopig (sorry niet sorry). Toch overweegt Kelly van der Minne, die meedeed aan het eerste seizoen van ‘Love Island’, opnieuw de villa te betreden.

De productie heeft haar namelijk onlangs gevraagd voor de komende editie, die in het najaar van 2020 op tv zal komen.

Kelly en Matthy

Kelly vond in de villa de liefde bij Matthy van Empel. Beiden kwamen uit Brabant (= gezellig), beiden zetten alles op alles om na hun deelname een echte influencer te worden – en in het geval van Matthy ook graag dj en producer. De twee gingen zelfs samenwonen, maar helaas strandde hun relatie niet veel later.

Love Island

Dat maakt Kelly nu vrijgezel en daarom een geschikte kandidaat voor een nieuw seizoen van Love Island NL. In een nieuwe video van YouTuber Dephlin Jacobs legt ze uit: “Ik ben wel weer benaderd om nog een keer mee te doen, maar volgens mij wist degene die mij benaderde niet eens dat ik al een keer mee had gedaan. Ik weet ook niet of ik nog wel een tweede keer mee zou willen doen.”

Single?

“Misschien als ik tegen die tijd niemand op het oog heb, maar zoals ik er nu in sta zou ik niet gaan.” Kelly heeft namelijk en nieuw iemand in haar leven, bevestigt ze verder. “Ik ben wel een beetje aan het daten, ja. We hebben het gewoon leuk. maar ik ben nog een beetje voorzichtig met het naar de buitenwacht communiceren.”