Uit elkaar, bij elkaar: dit Love Island-koppel is weer een setje

Het regent liefdesbreuken, maar toch blijkt er ook nog licht te gloren aan de reality-horizon. Een Love Island-koppel dat geen setje meer leek te zijn, blijkt namelijk tóch nog bij elkaar te zijn.

Lees ook:

Matthy uit ‘Love Island’ doet boekje open over breuk met Kelly: ‘Had het er aardig zwaar mee’

We hebben het over niemand minder dan Rowéna en Stenn. En dat terwijl de brunette drie weken geleden nog liet weten dat het over en uit was tussen de twee.

Love Island-koppel bij elkaar

Hoe we dat weten? Nou, Love Reality heeft gespot dat Rowéna terugblikt op haar tijd in de villa met een zoete foto. En alsof dat nog niet genoeg is, staat er ook nog de tekst ‘My love’ bij het kiekje van haar en Stenn. Hoe leuk dat het Love Island-koppel toch nog bij elkaar is!

Casa Amor

Hoewel de Islanders nu weer druk op zoek zijn naar de liefde (en Casa Amor eíndelijk een entree maakt), lijkt de koek op voor veel van de oud-gedienden. Ook Kelly en Matthy maakten een tijd terug bekend uit elkaar te zijn en de Brabander laat nu weten waarom.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Love Reality | Beeld: RTL