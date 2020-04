Wedding bells! Dit Love Island-koppel stapt binnenkort in het huwelijksbootje

Hoewel veel relaties na Love Island van korte duur zijn – we noemen een Maura en Curtis, boehoe – zijn er ook zeker wel succesverhalen. Sterker nog, een koppel stapt nu zelfs in het huwelijksbootje. Toch hebben zij elkaar niet ontmoet tíjdens het programma.

Het gaat namelijk om presentatrice Laura Whitmore die ten huwelijk is gevraagd door Iain Sterling. Nu denk je misschien, hmm, that name doesn’t ring a bell. Maar als wij je zeggen dat hij degene is die heel het programma aan elkaar praat, weet je vást over wie we het hebben. ‘So he looks for help from a professional… ballroom dancer.’

Love Island-koppel trouwen

Iain weet wel wat romantiek is en besloot om in het prachtige Zuid-Afrika (ja, dus tijdens de opnames van het afgelopen seizoen) Laura om haar hand te vragen. Een kennis meldt aan The Sun: ‘Ze zijn gelukkiger dan ooit. We zijn heel blij voor ze. Hij had er natuurlijk al een tijdje over nagedacht tijdens het ontwerpen van de ring in haar favoriete kleur geel. Hun trouwplannen staan op een laag pitje vanwege de lockdown, maar het is een heerlijk vooruitzicht om een bruiloft te hebben.’

Love birds

De love birds kwamen elkaar in 2016 tegen, maar toch was het pas een jaar later dat de vonk echt oversprong. Inmiddels zijn de twee dus al een hele tijd samen en klaar voor een volgende stap in hun relatie: het Love Island-koppel gaat trouwen! Al zullen ze met het plannen voor hun huwelijk gezien de huidige omstandigheden nog wel even moeten wachten…

