Love Island Nederland keert ondanks corona terug op de buis

Gaat er ondanks Covid-19 dan toch een nieuw seizoen van ‘Love Island Nederland’ komen? Die kans is aanwezig, want RTL5 en Videoland zijn in gesprek over een derde seizoen.

Het recept van dating reality tv is duidelijk: een tropisch eiland, talloze zonuren, gewillige dames, hooguitgesneden bikini’s, onzekere mannen en glimmende torso’s. Maar toen kwam Covid-19 en bleek het belangrijkste ingrediënt opeens heel ver weg: de zonovergoten bestemming. Reality shows als ‘Love Island UK’ werden gecancelled. Want hetzelfde format in grijs Londen uitvoeren? Nah uh, de kijker moet natuurlijk wel bloot kunnen zien. De hoeveelheid naakt is inherent verbonden aan de kijkcijfers, zo lijkt het. Niet zo gek dus dat RTL5 en Videoland een kans op een nieuw seizoen van Love Island Nederland in het buitenland niet zomaar voorbij laten gaan.

Love Island Nederland

Als de situatie rond Covid-19 zo blijft, dan staan de opnames en uitzendingen voor dit najaar gepland. Het Spaanse eiland Gran Canaria geldt opnieuw als locatie voor het programma.

Extra maatregelen

Over de maatregelen waaronder de opnames plaats zullen vinden, zijn producent ITV Studios Netherlands en zenders RTL en VIJF (België) in overleg. Er ligt een protocol klaar op basis waarvan op een verantwoorde manier kan worden opgenomen. Dat is opgesteld op basis van de maatregelen die op dit moment gelden vanuit het RIVM en de maatregelen die momenteel gelden in Spanje.

Knappe koppen die mee willen doen aan het programma kunnen zich momenteel opgeven. De definitieve kandidaten zullen zowel voor het reizen als voor de start van de opnames testen op het virus. Bij een positieve uitslag of de situatie waarbij een ‘islander’ zijn uitslag niet wil delen, mag diegene niet mee doen aan het programma. Als de deelnemers coronavrij de villa in gaan, wordt de groep gezien als een huishouden. Ze hoeven dan dus geen afstand te houden en kunnen in alle vrijheid genieten van hun zoektocht naar ware liefde.

Coronatest

Mochten zij tijdens de opnames alsnog willen worden getest, dan kan dat. De crew staat in contact met ziekenhuizen in de buurt. Zenders en producent houden de situatie in de gaten. ,,Wij kunnen uiteraard niet in de toekomst kijken, dus de komende weken zullen uitwijzen of het protocol aangescherpt moet worden. Het protocol wordt daarom op wekelijkse basis geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld”, aldus een woordvoerder van RTL.

Covid-19 in Britse villa

Shaughna, die meedeed aan het laatste seizoen van de Britse editie, is er van overtuigd dat ze het virus onder de leden had tijdens haar verblijf in de villa. Waarom ze dat denkt? Nou, omdat ze tijdens de opnames niet alleen hoge koorts had, maar ook nog last kreeg van serieuze ademhalingsproblemen. Hoewel dit natuurlijk maar aannames zijn, blijft Shaughna de komende tijd gewoon thuis. Wat natuurlijk ook het veiligste is om te doen.