Waarom dit seizoen van Love Island lang niet zo populair is

Wanneer Love Island in het Verenigd Koninkrijk op de buis verschijnt, hebben de deelnemers daarna meer dan een miljoen volgers. Hier? ‘Nog geen’ vijfduizend. Hoe komt het dat dit seizoen niet zo populair is?

Oké, we geven toe: kandidaten van het eerste seizoen uit ons kikkerlandje deden het een stuk beter. Maar we schreven het al eerder en misschien denken meer mensen zo: er is een reden waarom je de Islanders niet zou moeten volgen op Instagram. Eigenlijk stellen ze altijd teleur (sorry). Toch zijn naar onze mening meer redenen waarom dit seizoen op Videoland niet zo populair is.

Videoland only

Want daar komen we meteen met het eerste probleem: deze serie is alleen op Videoland te zien. En nu iedereen al door zijn proefabonnementen heen is door Temptation Island VIPS, is de stap om ook echt geld te gaan betalen per maand voor deze show misschien net iets te groot.

Love Island niet populair

Maar oké, dat buiten beschouwing gelaten, waarom is Love Island niet populair dit seizoen? Naar onze mening heeft het ook te maken met het geweldige vorige seizoen van het Verenigd Koninkrijk. We noemen een Maura, een Curtis en een Amber die het programma letterlijk naar een grotere hoogte wisten te tillen. Benieuwd wie nog bij elkaar zijn? Dat lees je hier.

Geen Casa Amor

En misschien wel het grootste gemis, er is geen Casa Amor in het Nederlandse seizoen. Dat terwijl deze toevoeging juíst voor een plottwist zorgt. Steady koppels besluiten toch ineens voor een ander te gaan en dat veroorzaakt heel veel drama. De producenten van onze variant willen ook wel een soortgelijk huis, maar helaas kost het voor nu gewoon nog teveel geld.

Slap aftreksel

Dat brengt ons bij het volgende punt. Wie kijkt naar de Britse versie en vervolgens naar de Nederlandse versie, ziet vanzelf dat Nederland een slap aftreksel is. Geen Mallorca, maar Gran Canaria. De villa is kleiner, de deelnemers preutser. De kleding wat braver, de make-up wat minder. En wat ook opvalt: in Nederland doen mensen toch al snel mee voor hun ‘bekendheid’ na Love Island. Oké, dat doen de Britten misschien ook, maar bij hen valt het minder ‘gemaakt’ op.

Te snel

Na de goed scorende vorige editie in Nederland dacht RTL: dit moeten we nog een keer doen, en snel. Maar misschien was het een beetje té snel. Met slechts een paar maanden na het vorige seizoen is het misschien een overkill (al hadden we niet gedacht dat ooit te zeggen). Daarnaast kwam het dus ook vrij vlot na het UK seizoen, wat natuurlijk fenomenaal was. Lastig te overtreffen en dit is dan ook niks in vergelijking bij wat we daar zagen (zie alinea hierboven).

Rare exits

Daarnaast lijken er soms wat rare exits ingegooid te worden om maar kijkers te trekken. Lisa die Thijs niet mag kiezen omdat de nieuwe Islanders save zijn, waardoor haar ‘grote liefde’ naar huis moet? Vreemd. De enige redding die het programma dan ook nog heeft is door de spierbundel terug te halen, waar het nu ook alle schijn naar heeft. Thijs zou namelijk in het vliegtuig gespot zijn onderweg naar Gran Canaria. Wordt het dan tóch nog wat?



