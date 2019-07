Viktor, who? Dit is waarom de presentatoren zo weinig in beeld zijn tijdens Love Island

Als we je vragen wie de presentatoren zijn van Love Island, weet je dan zo een-twee-drie hun namen? Juist. Viktor Verhulst (die dus) onthult dan ook waarom hij zo weinig in beeld is.

Want wat doen ze eigenlijk daar, behalve af en toe slecht nieuws komen brengen? Nou ja, niet zoveel, geeft de presentator ook zelf toe. In een interview met Het Nieuwsblad geeft hij toe: ‘Ik snap dat de mensen het een beetje in het belachelijke trekken, maar ik relativeer het zelf, onder meer op sociale media.’

Achter de schermen

Maar het is heus niet zo dat de Belg lekker aan de cocktails zit tijdens de opnames. Viktor vervolgt: ‘Ik woon achter de schermen de vergaderingen bij omdat ik een goede visie op het programma heb. Ik ben 24, ik heb het profiel van de kijker van Love Island. Ik maak ook filmpjes voor mijn vlog. Maar nogmaals: ik ga niet doen alsof ik hier de zwaarste job heb.’

The Flack

En hij is niet de enige die niet vaak in beeld komt. Ook bij de razend populaire Engelse variant komt Caroline – the – Flack ook maar bar weinig aan bod. Het is volgens VIER, de zender waarop het programma in België wordt uitgezonden, dan ook gewoon onderdeel van het format. ‘Het is niet de bedoeling dat de hosts elke dag in de villa rondhangen, het is belangrijk dat de deelnemers niet uit hun bubbel gehaald worden.’

Bron: Cosmpolitan | Beeld: RTL