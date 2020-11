Zodra een Nederlandse reality serie tot een einde komt, kun je je klok erop gelijkzetten dat de eerste kandidaat zich meldt om te zeggen dat hij of zij ‘door de programmamakers anders is neergezet’. Zo ook bij Love Island. De laatste aflevering is alweer weken geleden, maar toch blijven de kandidaten hard hun best doen om hun imago op te poetsen.

Neem nou Raphaëlla Deuringen. Met haar tranendalletjes en jaloerse karakter maakte de Belgische schone nogal wat los met haar optreden in Love Island. Ze zette haar klauwen in Mattheüs (althans, zo leek het), die haar uiteindelijk inruilde voor Jaimy. Op Instagram vertelt ze nu dat ze niet altijd ‘even positief in beeld’ kwam.“Aan de ene kant kom ik als mezelf over. Loyaal, eerlijk, gevoelig, lomp, gek, respectvol en naturel”, aldus Raphaëlla.

“Maar natuurlijk ben ik ook vaak al huilend in beeld gebracht, terwijl dat in het dagelijkse leven niet zo is. Uiteindelijk ben ik wel altijd oprecht en altijd honderd procent voor dezelfde persoon gegaan. Sowieso no regrets.”

Huilmeisje

Een tijdje terug zei Raffie al over de ‘huilmeisje’-opmerkingen van voice-over Sander Lantinga: “Er moet me even iets van het hart, ik heb zowel al jullie positieve als negatieve reacties hier gelezen. Jullie zullen je ook wel afvragen waarom ik soms weende en me slecht voelde. Sorry, maar huilmeisje was echt pijnlijk voor mij, aangezien ik jarenlang heb gestruggeld om mijn gevoelens te uiten..”

Een bliksembezoek aan Casa Amor

Maar ook Mattheüs doet een boekje open. Hij schoof bij ex-Love Island deelnemer Lotte Leeuw aan om te praten over de gebeurtenissen in de villa. Zo vindt hij dat de relatie van Jaimy en hem verkeerd is vastgelegd op beeld. Mattheüs koos na Casa Amor voor Jaimy en schoof Raffie meteen aan de kant. Althans, zo leek het voor de kijker. Maar volgens Mattheüs zit de vork anders in de steel.

Samen slapen

De vonk sloeg eigenlijk al veel eerder over, dan de kijkers te zien kregen. “De eerste en de tweede nacht wilden wij met elkaar slapen, maar dat mocht niet. Wat ook grappig is – en wat jullie niet hebben gezien – is dat ik na de tweede nacht met Fabiënne wakker word, maar dat klopt helemaal niet. Ik had die nacht al met Jaimy geslapen.”

“We moesten ‘s ochtends gewoon weer terug gaan liggen op onze eigen plek. Dat was wel heel raar eigenlijk.” Verder onthult Mattheüs dat er in Casa Amor erg veel ‘stiekem’ gebeurde dat niet op tv kwam. “Daar waren gewoon cameramensen, dus het is moeilijk om alles op beeld te krijgen.” De reguliere villa hangt juist helemaal vol met camera’s overal.

Tot slot pareert Mattheüs de kritiek dat het ‘veel te snel ging tussen hem en Jaimy’. “Het verhaal over hoe Jaimy en ik elkaar hebben leren kennen, is hierdoor weggeglipt”, legt hij uit. “Dus hierom snap ik de heisa wel. Er is gewoon veel meer gebeurd dan de kijkers thuis hebben gezien.”

Tip

Maar is dit juist niet de crux bij ‘reality tv’? De makers laten de zaken overkomen alsof ze echt zo gebeurd zijn, maar inmiddels weten we allemaal hoe creatief er geknipt en geplakt kan worden. Als je mee wil doen aan reality tv, lijkt het mij simpel: of accepteren dat je de regie uit handen geeft of niet meedoen. Maar dat steen en been klagen achteraf wordt ook wat eentonig…