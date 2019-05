Net zo goed als de UK? Dit vonden de kijkers van de eerste aflevering van ‘Love Island’

Gisteren was het moment eindelijk daar, de eerste aflevering van Love Island. Maar de grote vraag bleef natuurlijk: kon de Nederlandse variant tippen aan de o zo geliefde versie uit met name het Verenigd Koninkrijk?

We moeten toegeven: ze hebben goed gekeken naar de grote zus. De setting is hetzelfde, het huis bijna identiek en ook de kandidaten zien eruit om door een ringetje te halen. Maar daar begint al de kritiek. Want waarom zien we voornamelijk modellen terug in het programma, klinkt het op Twitter? Fair point.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Waarom al die absurd bloedknappe modellen?!!!! Waarom niet vrouwen en mannen met buikjes en maatje 38/40/42 of groter. Haat het dat het allemaal zo geselecteerd is op uiterlijk #LoveIsland — Brenn (@Brennyy_x) 27 mei 2019

Voice-over

Maar al na een paar seconde kijken is er iets anders wat de kijker mateloos irriteert. Ja, we hebben het over de voice-over. En mocht je nu denken, waar ken ik deze stem toch van, dan frissen we je geheugen graag even op. De beste man praatte namelijk ook Geer & Goor aan elkaar én de realitysoap van Samantha de Jong.

Tekst gaat verder onder de tweets.

Door die voice-over verwacht je toch dat Geer en Goor ieder moment komen binnenwandelen als de nieuwe Islanders.#LoveIsland pic.twitter.com/xfbCJ8zCeO — • Kirsten • (@x_kirsten) 27 mei 2019

Kunnen we de voice-over ook wegstemmen? #LoveIsland — Bundle of Joyce (@jaytjemineetje_) 27 mei 2019

Had lekker een Bram Krikke als voice-over gedaan. Wat een misser dit. #LoveIsland — Ilse (@ilsedhertog) 27 mei 2019

Kan niet tippen

Toch is het geluid nu nog vooral dat de Nederlandse versie niet kan tippen aan die van het buitenland. Maar hee, dit was pas aflevering één, laten we het nog een kans geven. Wie weet wat er allemaal nog gaat komen.

Huh, geen opgespoten lippen, fake boobies en geen lichamen vol met tattoos? Shocking. #loveisland — Marie-José vd Berg (@mariejosevdberg) 27 mei 2019

“Love Island wordt minder marginaal dan Temptation Island.”

Ook #LoveIsland : pic.twitter.com/dzkmpw36NI — NadineC (@NadineClaes) 27 mei 2019

Wauw, zo simpel maar eigenlijk zo waar. Ik moet vaker uit m’n schelp komen #LoveIsland pic.twitter.com/jsHetNryq1 — Christof (@GewoonChristof) 27 mei 2019

Beeld: RTL