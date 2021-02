ZIEN: Remco uit ‘Love Island’ heeft nu toch een relatie met hét meisje dat thuis achterbleef

Als je gek bent op reality tv, dan volg je nu waarschijnlijk alle opvallende types uit Temptation Island op de voet. We noemen een Sonny, een Jaydi, een Gregory… Toch willen we je vragen om al die juice even te parkeren, want er is een ander nieuwtje in reality land. Ken je Remco nog? De meest spraakmakende deelnemer van het vorige seizoen van de Nederlandse Love Island? Hij deelt wel iets heel interessants op Instagram.

Het was hét moment van Love Island seizoen 2: Remco die noodgedwongen aan de hele groep en de kijkers moest opbiechten dat hij al een liefje thuis had en dat alle romantiek met Imen gespeeld was. Pfoe, wat was dat pijnlijk. Met deze actie maakte Remco zich totaal niet geliefd bij de kijkers en hij kreeg dan ook behoorlijk wat haat te verduren. Toch blijkt nu dat dit liefdesavontuur goed voor hem is afgelopen.

Remco’s onthulling

Hij onthult namelijk dat hij nu een relatie heeft met het meisje dat tijdens zijn deelname thuis op hem wachtte. Op Instagram deelt hij een romantisch kiekje met het meisje. Hij schrijft erbij: ‘Na 3 à 4 keer te hebben afgesproken met Sophie ter Haak, kreeg ik te horen dat ik was gekozen voor de eerste 10 deelnemers van Love Island. De keuze was redelijk snel gemaakt want Sooph en ik kenden elkaar pas net en zo’n avontuur als Love Island maak je maar één keer mee. Echter hoe langer ik op Love Island zat, hoe meer ik aan haar begon te denken. En tja, we weten allemaal hoe dat is geëindigd. Social media schreven dat ik niet op Love Island was voor liefde en dat ik thuis een vriendin zou hebben. Ironisch genoeg heb ik die liefde op Love Island gevonden en is het nu mijn vriendin.’

Zó ziet ze eruit

Hiermee onthult Remco niet alleen dat het meisje waar het al die tijd om draaide Sophie heet, maar ook hoe ze eruit ziet. Fans van de show vroegen zich dit al maanden af. Zelfs is er even een gerucht geweest dat Floor, die samen met Daniël het eerste seizoen van Love Island won, het geheime meisje van Remco zou zijn. Nu weten we het voor eens en voor altijd zeker: Sophie is Remco’s liefde. En nu zij, ondanks alles, met hem samen wil zijn, is ook voor Remco het Love Island-avontuur goed afgelopen.

