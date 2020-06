Winnares Floor onthult of er een reünie van Love Island seizoen 2 komt

Het is alweer even geleden dat Daniël en Floor het tweede seizoen van ‘Love Island’ wonnen. Sindsdien is er het nodige gebeurd en een eventuele reünie zou een hoop duidelijkheid kunnen scheppen over wat er nu eigenlijk allemaal is voorgevallen tussen het winnende koppel.

Toch laat een reünie vanwege de coronacrisis nog even op zich wachten.

Love Island seizoen 2

We weten inmiddels dat alleen Ziggy en Victoria nog samen zijn. Daniël en Floor gingen al snel na de opnames uit elkaar en ook Thijs en Lisa en Gabriëlla en Luca gooiden de handdoek al snel in de ring. Maar hoe de islanders nu vergaat, dat weet eigenlijk niemand echt. Ze hebben allemaal nog contact met elkaar via een Whatsapp-groep, maar Daniël zou deze inmiddels verlaten hebben. Het is dan ook nog maar de vraag of we hem nog wel terug gaan zien.

Een reünie

Door het schrappen van guilty pleasure-tv door RTL en de coronacrisis laat een reünie nog even op zich wachten. Maar goed nieuws: hij gaat er komen. Dat onthult winnares Floor in een nieuwe Youtube-video. ‘Er komt waarschijnlijk wel een reünie, maar we weten nog niet wanneer. Iedereen moet nu nog thuiszitten en zo, dus ik denk dat we het later wel gaan horen.’

Gezellig of vooral drama?

Maar echt zin in een reünie, waarbij haar ex-liefje Daniël ook aanwezig is, heeft de blondine eigenlijk niet. ‘Het wordt wel raar, hoor. Ik heb er niet zo’n zin in, eerlijk gezegd. Degenen die ik wil spreken en zien, spreek ik toch wel, maar ja.. Er wordt vast weer verwacht dat de winnaars met elkaar gaan praten.. Ik heb daar niet zo’n behoefte aan, maar we gaan het zien. Het wordt vast gezellig. Hoop ik..’

Bekijk de hele video hieronder.

