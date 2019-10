Weerstaan zij de verleiding? Dit Love Island-koppel werd gevraagd voor Temptation

Het kon natuurlijk niet lang duren voordat een koppel uit Love Island hun relatie ging testen op dat andere eiland. Toch durfde dit stel de Temptation niet aan.

Nee, nee, niet winnaars Aleksandra en Denzel werden gevraagd voor het programma. De makers van Temptation Island VIPS benaderden niemand minder dan Matthy en Kelly, die het wisten te schoppen tot de finale van Love Island. Ze zijn nog steeds bij elkaar en dat willen ze dan ook graag zo houden. (Dat kunnen we overigens niet zeggen van veel van de stellen uit de UK-editie).

Testen

Dus een deelname? Daar kunnen ze kort over zijn. In de nieuwe aflevering van Hij/Zij van Linda Meiden verklaren ze namelijk netjes bedankt te hebben voor deze kans. Want geen van beiden zou het eerst meedoen aan Temptation. ‘Wij allebei niet. Wij hebben die vraag al eens gehad, we zijn door Temptation (VIPS) benaderd, maar hebben allebei besloten het niét te doen’, onthult Kelly.

Niet op het spel zetten

De twee gaan namelijk super lekker en om de kans om dat te verliezen in een dergelijk programma, zien ze nu niet echt zitten. We weten namelijk allemaal hoe het met Pommeline en Fabrizio afliep. Ze vervolgen dan ook: ‘Waarom niet? Omdat wij vinden dat je pas aan Temptation meedoet als je relatie niét goed zit. Als je denkt: ‘Zo een test kunnen wij nu wel gebruiken’. Als je twijfelt aan elkaar. Maar bij ons gaat het super goed, en dat zou ik nooit op het spel zetten’

Bron: Love Reality | Beeld: RTL