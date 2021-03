Hoewel we smullen van alle versies van Love Island, moeten we één ding toegeven: vaak ontbreekt het nogal aan diversiteit. Zo zien we vooral slanke vrouwen met een zandloperfiguur en zeer gespierde mannen. Niet bepaald een goede weerspiegeling van de maatschappij. En liefde gaat om de binnenkant, niet waar? Love Island UK heeft daarom besloten om het roer drastisch om te gooien en daar kunnen we alleen maar om juichen!

Voor het nieuwe seizoen van Love Island UK willen de makers namelijk deelnemers in alle vormen en maten casten. Sterker nog: hun doel is de meest diverse cast ooit. Het bedrijf ITV is producent van het programma en zij hebben bekend gemaakt dat ze hun zoektocht naar de ideale groep mensen nog even gaan verlengen.

Love Island gaat voor diversiteit

ITV was al flink aan het casten geslagen, maar daar nemen ze nog wat extra tijd voor, omdat ze genoeg aandacht willen schenken aan de diversiteit van de cast. Door ook kandidaten met een maatje meer toe te voegen, willen ze dat de kijkers van het programma zich meer kunnen identificeren met de deelnemers.

Onder vuur

Eerder lag Love Island al onder vuur omdat de show ‘te wit’ zou zijn en omdat er body diversity ontbrak. Zo ontstond er grote ophef toen bleek dat de cast van het nieuwste seizoen van Love Island Zuid-Afrika bijna alleen maar bestond uit witte mensen. We hopen daarom dat Love Island UK een mooi voorbeeld zal zijn voor de versies van het programma die in andere landen worden uitgezonden.

Tinder

ITV heeft dit seizoen ook voor een nieuwe, bijzondere manier van casten gekozen. Naast hun gebruikelijke manier van casten, gaan ze nu namelijk ook via de datingapp Tinder te werk. Als je op Tinder het profiel van Love Island een like geeft, komt je profiel bij het castingteam terecht en word je misschien wel geselecteerd om mee te doen. Zo makkelijk is het nog nooit geweest!

Wanneer te zien?

Het nieuwe seizoen van Love Island UK met de meest diverse cast ooit wordt naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2021 in Engeland uitgezonden. Wanneer wij het seizoen in Nederland kunnen bekijken, is nog niet bekend. We moeten nog even geduld hebben totdat Videoland dit bekend maakt.

