Daar zijn ze dan: dit zijn de nieuwe kandidaten van ‘Love Island UK’

Hoewel onze eigen variant van Love Island gisteren van start is gegaan, barst ook in het Verenigd Koninkrijk vanaf volgende week het feest los. Om het publiek alvast even lekker te maken, delen de makers de nieuwe Islanders.

We zien weer veel spierbundels, tatoeages: kortom, alle ingrediënten voor een succesvol seizoen zijn weer aanwezig. De show kreeg de voorafgaande jaren veel kritiek op het feit dat er weinig diversiteit te zien was in lichamen. Dit jaar is daarom gekozen voor plus-size model Anna Vakili. ITV2, de zender waarop het programma wordt uitgezonden, heeft niet specifiek gereageerd op deze casting, maar zei eerder: ‘When casting for Love Island, we always strive to reflect the age, experiences and diversity of our audience and this year is no exception with a cross section of different personalities and backgrounds in the villa.’

3 juni

Op maandag 3 juni gaat je favoriete programma weer van start, dus lang wachten hoeven we niet meer. De kandidaten stellen zich dan ook maar wat graag aan je voor. En dit seizoen beginnen we met wel 12 deelnemers. Extra veel kijkplezier dus. Can’t wait.

Bron: Cosmpolitan UK, Independent | Beeld: ITV