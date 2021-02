‘Love Island UK’ komt terug: bereid je voor op het grootste seizoen ooit

We moeten het al een tijdje zonder misschien wel één van onze favoriete realityseries doen. Vergeet Temptation Island – sorry Sonny -, Love Island UK is wat we willen zien. Het horen van all your eggs in one basket of I got a text! blijft al een tijdje uit, maar de show komt terug.

En het nieuwe seizoen wordt grootster dan ooit. Tenminste, als we de makers moeten geloven dan.

Love Island UK nieuw seizoen

Vanwege het virus moet alles natuurlijk wel op en top veilig zijn in de villa. Dus trok de productie een flink blik aan singles open (wel drie keer meer dan normaal), om te zorgen dat er altijd een vervanger is mocht iemand toch ziek worden. Maar dat is niet de enige voorzorgsmaatregel die is genomen. Alle kandidaten moeten natuurlijk in quarantaine op locatie in een eigen hotelkamer voordat de serie begint, dus reken maar uit wat dat kost.

In eigen land Toch zijn er wel nog wat discussies over het budget, maar één ding is zeker. Een insider verklapt: ‘Er zijn discussies over het budget, maar het wordt ongetwijfeld het grootste seizoen ooit.’ Toch is Iain Stirling – je weet wel de man achter de grappige voice-over – nog niet zo zeker dat dit seizoen op een zonnige locatie gaat plaatsvinden. ‘Ik heb geen idee, maar het zou best vermakelijk zijn om deelnemers op het Britse strand te zien. Dat ze niets kunnen eten, omdat meeuwen het van hun bord eten…’