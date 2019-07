Ein-de-lijk: je kunt nu genieten van nóg meer Love Island

Viel je in een zwart gat toen de laatste aflevering van Love Island werd uitgezonden? Niet getreurd. De variant uit het Verenigd Koninkrijk is terug en je kunt al meteen beginnen met kijken.

Want we hebben er even op moeten wachten – het programma is immers daar al vanaf juni te bewonderen – maar vanaf vandaag verschijnt elke dag een nieuwe aflevering op Videoland. Als echte fan heb je natuurlijk alle vorige seizoenen al gezien, maar mocht je pas bij de Nederlandse versie zijn ingehaakt, dan staat je nog heel wat te wachten.

Niet stemmen

Want hoewel we niet meer kunnen stemmen, betekent dat niet dat het daardoor minder leuk is. Dezelfde intriges, drama’s en opbloeiende liefdes komen ook bij onze Engelse vrienden voor. En laten we Dani en Jack oftewel het leukste koppel ooit niet vergeten (als je je hart gebroken wilt hebben, klik dan vooral niet op deze link). Helaas, je kunt niet meteen alles lekker achter elkaar kijken, maar als dit seizoen net zo lang is als het vorige, zijn we nog wel even zoet. Wel even spoilers vermijden op social media. I’ve got a text!

Beeld: Still