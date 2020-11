Toe aan meer reality-tv? Seizoen 2 van Love Island USA is nú te zien

Zeg je reality-tv, dan zeg je… juist, ‘Love Island’. De Britten mogen dit seizoen dan geen opnames hebben gemaakt, gelukkig zijn daar nog altijd de Amerikanen. En goed nieuws: seizoen 2 van ‘Love Island USA’ komt vanaf vandaag op Videoland.

En ja, we weten, niks kan tippen aan de variant uit Engeland. Al zorgde de ophef in Love Island NL ook best voor wat spraakmakende tv. Iets met een meisje in Nederland, hè Remco?

Love Island USA

Maar goed, we moeten iets en Love Island USA zal waarschijnlijk heel wat vermaak bieden. Zeker als je weet dat de opnames dit jaar plaatsvonden in een hotel en niet in een speciale villa, zoals normaal wel het geval is. The Cromwell in Las Vegas vormt dit seizoen het decor voor heel wat liefde, vriendschappen en ongetwijfeld heel wat drama.

Wegsturen

En dat er sensatie gaat komen, lijkt al vast te staan. Een van de kandidaten zal namelijk het love hotel moeten verlaten. Dit omdat hij vergeten was te vertellen dat hij ooit acteur was in 18+ films. En ja, dat werd nu niet echt gewaardeerd door de productie. Per dag zal er één aflevering worden geplaatst op de streamingdienst, dus je bent nog wel even zoet!

Dit bericht bekijken op Instagram Durf jij een nieuw seizoen van Love Island USA aan? 👀 Een bericht gedeeld door Videoland (@videolandonline) op 8 Nov 2020 om 10:00 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Love Reality | Beeld: Still