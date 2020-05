Love Island-winnares Floor vertelt hoe het he-le-maal mis ging met Daniël

Love Island-winnares Floor Masselink verdween na haar deelname aan het tweede seizoen van de datingshow een poosje uit the picture. Maar de realityster is terug van weggeweest en vertelt in een nieuwe Youtube-video uitgebreid over haar Love Island-avontuur

De blondine kwam als laatste aan in de villa en ging ervandoor met een schappelijke geldprijs én de goedlachse Daniël van Pienbroek. Maar de sfeer tussen de twee sloeg na de opnames al snel om, met een relatiebreuk als gevolg.

LEES OOK:

Love Island-Daniël openhartig over breuk met Floor: ‘Ik houd de eer aan mezelf’

Floor over Love Island

Floor vertelt in haar video dat ze nooit verwacht had om mee te doen aan een realityshow. ‘Ik was al gevraagd voor het eerste seizoen, maar ik had een vooroordeel: ‘Ordinair programma, daar wil ik niet aan meedoen’. Toen keek ik naar seizoen 1 en dacht ik: ‘Best nog wel een leuk programma’. Daarna was ik in de ‘YOLO-fase van mijn leven’ en deed ik gewoon mee voor seizoen 2’, aldus Floor.

Nergens alleen

Toch had ze veel moeite met haar deelname aan het programma, vooral omdat ze er helemaal geen privacy had. ‘Ik wist niet dat het zó veel met me zou doen. Je hebt nergens een plekje waar je even alleen kan zijn, want zelfs op de badkamer staat er zo’n camera naar je te kijken. Dat was heel moeilijk. Ik heb ook drie dagen rondgelopen met: ‘Ik kan echt niet kakken hier, ik heb privacy nodig’.’

Relatie met Daniël

Toch wist Floor binnen no time het hart van Daniël te veroveren, bij wie het vinden van een nieuwe liefde maar niet leek te lukken. Ze verlieten de villa als stelletje, maar na de opnames liep het al snel stuk. ‘Ik kende Daniël eigenlijk ook helemaal nog niet. Ik kende hem 2,5 week. Zijn hele achtergrond en alles wat hij al heeft gedaan in zijn leven beviel me gewoon totaal niet. Dat was niet de jongen zoals ik hem in de villa kende, het werkte totaal niet. Op die momenten had ik wel spijt dat ik mee heb gedaan, want ik had het daar erg moeilijk mee.’

Bekijk de video van Floor hieronder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: lovereality.nl | Beeld: Love Island