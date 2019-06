Jaaa: er komt misschien in de winter nóg een Love Island

Ondertussen is er zoveel Love Island gaande, dat je bijna door de badpakken, euh bomen, het bos niet meer ziet. Niet alleen is hier in Nederland eindelijk ons eigen seizoen van start gegaan, ook begon het programma een paar weken terug weer in de UK. En nu gaan de geruchten dat er nóg meer afleveringen komen.

En wel in de winter. Volgens de Britse tabloid The Sun zou ITV2- de zender van Love Island – serieus aan het nadenken zijn om in de maand december alsnog een zomerse editie van de show op te nemen. Hoe dan, horen we je denken. Nou door alle kandidaten naar Zuid-Afrika te sturen. Dus denk aan je usual stukje reality televisie, alleen dan wanneer het hier guur en grijs is. Willen we.

Koude wintermaanden

Want, moeten de makers gedacht hebben, waarom niet wat zomerse sferen in huis halen in deze donkere tijd? ‘Winter Love Island is logisch, omdat fans dol zijn op het drama, de love triangles en iedereen wil genieten van een beetje zon op je scherm in de koude wintermaanden’, verklaart een insider. ‘Het staat nog in de kinderschoenen en casting is nog lang niet begonnen, maar producenten bij ITV Studios en de crew zijn daar absoluut op voorbereid.’ Wij weten wel wat we in de maand december gaan doen.

