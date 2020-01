Heeft Curtis van ‘Love Island’ zijn Maura bedrogen?

Dat het rommelt bij de Britten is geen geheim meer: van Brexit naar Megxit naar Flackxit. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU, Meghan pakt haar biezen en steekt overzees en The Flack moest Love Island verlaten. En nu blijkt het nog harder te rommelen: heeft Love Island’s Curtis zijn Maura bedrogen?

Love Island’s’ Curtis en Maura

Hij was eerst heel lang samen met de emotionele Islander Amy Hart totdat hij rigoureus switchte naar de brutale Maura Higgins. We hebben het over ballroom danser Curtis Pritchard, die het hart van Amy keihard brak in het laatste seizoen van de Britse Love Island (waarop Amy besloot de villa te verlaten). En die uiteindelijk samen met Maura op de vierde plek van de realityshow eindigde.

Hardnekkige geruchten

Sindsdien zijn Curtis en Maura nog steeds samen, al doen er wel hardnekkige geruchten over vreemdgaan de ronde. Zo heeft de Britse tabloid The Sun een filmpje gepubliceerd waarop is te zien hoe Curtis tijdens Oudejaarsavond iets te innig knuffelt met met een vrouw op de dansvloer van de lokale pub. Maura is in geen velden of wegen te bekennen. Van de andere kant: Curtis is ballroom danser en heeft zijn zwoele heupjes-techniek nooit onder stoelen of banken gestoken.

Verschillende agenda’s

Toch doet het filmpje geruchten over vreemdgaan weer oplaaien. Hoewel Curtis en Maura als een gelukkig koppel ogen, steken ze in interviews niet onder stoelen of banken dat hun relatie hard werken is. Dat zit ‘m vooral in time management. Sinds hun deelname aan Love Island zijn ze uitgegroeid tot heuse B-celebrities en nemen ze vaker deel aan verschillende televisieprogramma’s. Zo doet Curtis momenteel mee aan The Greatest Dancer en is Maura te zien in Dancing on Ice.

Het zesde seizoen van Love Island is op 12 januari van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer dit seizoen te zien zal zijn op Videoland is nog niet bekend.