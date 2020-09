Love Island’s Sebastiana doet schokkend verhaal over ernstige bedreiging

Na de mishandeling van Ex on the Beach’s Yasmine Pierards, kreeg ook Love Island’s Sebastiana de schrik van haar leven. De realityster werd niet alleen bespuugd, maar ook nog bedreigd met een wodkafles.

Sebastiana deelt het schokkende verhaal in haar Instagram Stories. ‘Gisteren werden ik en mijn vriendin bijna in elkaar geslagen met een fles wodka omdat wij niet mee wouden gaan naar een afterparty’, begint ze. ‘Ik wil iets kwijt: beste mannen, vergeet niet dat jullie moeder een vrouw is, en jullie zusje een vrouw is. Als een vrouw niet mee wil met jullie: hou de eer aan jezelf, stap in je auto en rij weg.’

Love Island’s Sebastiana

Ze vervolgt: ‘Jammer dat de generatie van tegenwoordig zo moet zijn. Ik en mijn vriendin hebben niks, maar de stoere meneertjes hebben wel op de auto gespuugd en met een fles wodka ons bedreigd. Maar God is groot en wij zijn er zonder schrammetje, na wat scheldwoorden, vanaf gekomen.’

Mishandeling

Ook Yasmine Pierards, bekend van Ex on the Beach en Temptation Island, kreeg te maken met een bedreiging en werd daarbij zelfs ernstig mishandeld. De realityster was een tijd samen met de ex van Love Island’s Sebastiana, Martin. ‘Gisteravond ben ik op een domme kleine afterparty in mijn appartement in elkaar geslagen omdat ik iedereen naar huis stuurde en één persoon niet wou vertrekken. Ik heb lang nagedacht of ik dit wel wilde posten, maar omdat ik altijd de realiteit laat zien wil ik jullie waarschuwen voor zulke duivelse mensen’, vertelde zij destijds hierover.

Bron: Love Reality | Beeld: Still