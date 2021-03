Love it or hate it: dít is de heftige trendkleur van deze lente

Kleur bekennen doen we deze lente niet op een subtiele manier, als we de laatste trends moeten geloven. Aanhangers van minimalisme zullen misschien een beetje moeten slikken, want de trendkleur van deze lente is roze. Zuurstokroze, that is.

Pastelkleuren vierenhoogtij deze lente en zomer. Nu is knalroze niet direct een pastelkleur, maar gelukkig zit je met een lichtere variant op roze – lichtroze, oudroze, babyroze – ook goed.

Roze

Roze. De kans is groot dat je daar direct miss Piggy-vibes van krijgt, of direct denkt aan een niet zo genderneutrale en ietwat hysterische babykamer. Ik ben zelf ook meer weg van neutrale kleuren, en vind donkerblauw al gelden als een zeer in het oog springende keuze. Het is immers geen zwart, tu sais.

View this post on Instagram A post shared by LAURYN EVARTS BOSSTICK (@laurynbosstick)

Subtielere aanpak

Gelukkig is er goed nieuws. Want om er enigszins trendy bij te lopen hoef je je niet direct van top tot teen in het knalroze te hullen. Je kunt het namelijk ook een stuk subtieler aanpakken, door voor een accessoire in de trendkleur te gaan. Lak je nagels in het roze, draag een zonnebril met roze glazen of doe wild en trek tóch een roze hoodie aan. Doe er een zwarte jas overheen en het voelt gelijk een stuk minder intens. (note to self)

View this post on Instagram A post shared by Daily Dose of Pink 💕 (@claudiawojtow)

View this post on Instagram A post shared by NOOR DE GROOT (@queenofjetlags)

Ook in je interieur mag je roze terug laten komen. Om geen ruzie thuis te krijgen is een gehele roze muur of roze bank misschien wat veel, maar een kaars of kussen kun je vást wel naar binnen smokkelen. Durf jij het aan?

View this post on Instagram A post shared by Thriftys Retro (@thriftysretro)

