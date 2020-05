Gaat ‘Love Life’ de down to earth versie van ‘Sex and the City’ worden?

Een van onze favoriete actrices Anna Kendrick heeft een nieuwe hoofdrol te pakken. Vanaf eind mei is ze te zien in ‘Love Life’, een serie die ons doet denken aan ‘Sex and the City’.

Dat Sex & the City sinds haar laatste aflevering in 2004 een groot gat heeft achter gelaten, is al een aantal jaar pijnlijk duidelijk. Geen enkele serie met vier vrouwen in de hoofdrol heeft het succes van Carrie, Miranda, Charlotte en Samantha kunnen evenaren (oké, Girls een beetje). En toch blijven we snakken naar iets dat erop lijkt. Daarom kijken we halsreikend uit naar het Spaanse Valeria, de serie waar we eerder al over schreven en die vanaf 8 mei op Netflix te zien zal zijn. Maar dankzij HBO Max, de streamingdienst van HBO die eind mei live zal gaan, is er nóg een serie waarbij we SATC-feelings krijgen.

We hebben het over Love Life waarin de 34-jarige Anna Kendrick de hoofdrol speelt. Mejuffrouw Kendrick kennen we natuurlijk van haar glansrollen in Up in the Air, Noelle en Pitch Perfect. In Love Life speelt ze de rol van Darby, die hard op zoek is naar de ware.

Love Life

Over de serie. Love Life is een anthologische serie. Normaal gesproken houdt dat in dat iedere aflevering of elk seizoen een nieuw verhaal vertelt. In dit geval is het een beetje van beiden. Ieder seizoen krijgt een nieuwe hoofdrolspeler (in het geval van het eerste seizoen is dat dus Anna) die je volgt in haar zoektocht naar de liefde. Elk seizoen is echter geen doorlopend verhaal; in iedere aflevering komt steeds weer een andere liefdesrelatie voorbij, tot uiteindelijk de prins op het witte paard gevonden wordt.

Is there a new Carrie in town?

Bij het zien van de trailer krijgen wij een bijzonder sterk Sex and the City-gevoel – Carrie en al haar love interests flitsen even voorbij, al was het alleen maar omdat de serie zich in het betoverende Manhattan afspeelt. We verwachten alleen een lagere dosis onbetaalbare appartementen en mode, en meer ‘normaal’. Minder Cosmopolitan’s, meer biertjes, minder yellow cabs, meer metro’s en minder Manolo’s, meer Crocs, ofwel minder catwalk, meer girl-next-door. En verder zijn de samenwonende vriendinnen, onzekerheden, mislukkingen, levenslessen, humoristische missers, gênante momenten, tranen én kleine geluksmomentjes heerlijk herkenbaar. In ieder geval iets meer als bij ons lievelingsviertal uit de 90’s.

Heerlijke humor

Love Life wordt geproduceerd door Paul Feig, de regisseur van het briljante Bridesmaids, toch wel de vrouwelijke versie van The Hangover. Naast serieuze zaken kunnen we dus ook genoeg luchtigheid en hilariteit verwachten, iets waar we op dit moment meer dan naar snakken.

Vaart erachter, HBO!

HBO Max wordt op 27 mei gelanceerd in Amerika. Per wanneer de nieuwe streamingdienst in Nederland beschikbaar komt, is momenteel nog een van de best bewaarde geheimen van Hollywood. Toch verwachten we dat HBO daar niet al te lang mee zal wachten, het is immers de bedoeling dat Netflix, Disney, Apple en Amazon er een geduchte concurrent bij krijgen. Kom maar door, HBO, we kunnen niet wachten!

Bekijk de trailer van Love Life hieronder.