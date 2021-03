Gaan we dan tóch een normale festivalzomer tegemoet? Lowlands deelt line-up

Nu de vaccinaties een beetje op gang komen, kunnen we langzaam weer een beetje vooruitkijken. Een drankje op het terras, dansen op een festival; het lijkt nu nog zo lastig voor te stellen. Toch durft Lowlands het aan en ze delen de line-up voor dit jaar.

Onder anderen The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Balthazar, Georgia en Yungblud komen in augustus naar Biddinghuizen. Vanuit Nederland zijn artiesten als The Opposites, Typhoon, Eefje de Visser, S10, Altın Gün en Froukje gestrikt.

Lowlands line-up

Hoewel de organisatie positief wil blijven, plaatsen ze wel een kleine kanttekening bij het geweldige nieuws. ‘We gaan ervan uit dat het daardoor mogelijk is om Lowlands van 20 tot en met 22 augustus op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden – zonder anderhalve meter afstand of beperking in bezoekersaantal. (…) We kunnen de toekomst niet voorspellen. Vanwege maatregelen die tijdens Lowlands eventueel nog gelden, kan blijken dat toch niet alle acts kunnen komen.’

Tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lowlands (@lowlands_fest)

Maatregelen

Ze hebben natuurlijk niet alleen te maken met de maatregelen in ons kikkerlandje, maar ook met de regels in de landen van de artiesten. ‘Het belangrijkste op dit moment is dat al deze acts volmondig hebben aangegeven erbij te zijn als de omstandigheden het toelaten. Uiteraard zijn we met nog meer acts in gesprek, die op dit moment nog niet zijn bevestigd.’

Opnieuw geldig

Kaarten van de vorig jaar afgelaste editie zijn dit jaar opnieuw geldig. Omdat een aantal tickets zijn teruggegeven gaan deze op een later moment in de verkoop. Laten we gewoon hopen dat we inderdaad in augustus weer zoals vanouds los kunnen gaan op een festival!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: ANP | Beeld: Getty Images