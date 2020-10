Lucas Bravo is de Franse verkering die we altijd al wilden hebben. In ‘Emily in Paris’ speelt hij Gabriel, een chef en de onderbuurman van Emily. Jammer: na openlijk flirten én een steamy kus met Emily blijkt hij een vriendin te hebben. Is vast iets Frans. Hoe dan ook: hij komt ermee weg, want met zijn blauwe kijkers stal hij onze harten vanaf de eerste scène.

Nou blijkt de Fransman in het echt mínstens zo charmant als zijn personage. Dankzij deze vijf feitjes over de 32-jarige acteur zijn we misschien zojuist nog een beetje verliefder geworden.

1. Hij houdt van ‘Sex and the City’

En daarmee bedoelen we niet dat hij ooit over de schouder van een vriendin meekeek. Nee: hij houdt écht van Sex and the City want hij heeft de serie opnieuw en opnieuw gekeken. Hij stond dan ook te juichen toen producent Darren Starr hem vroeg voor Emily in Paris. “Ik heb zoveel geleerd over dingen die ik wel of niet zou moeten doen – zowel in bed als daarbuiten. Toen ik naar New York ging, heb ik zelfs de Sex and the City-tour gedaan”, zegt Lucas in een interview met The Cut.

2. Hij was ooit sous-chef

Die omelet die Emily eet alsof ze nooit iets beters heeft gegeten in haar leven, komt echt van Lucas’ hand. In het restaurant waar hij ooit werkte, leerde hij hoe je zo’n niet te versmaden omelet in elkaar klutst. “Toen ik script las, wist ik zeker dat dit iets voor mij was. Ik wist dat ik mijn vaardigheden kon gebruiken.”

3. Hij is ook nog model

Tja, dat kan natuurlijk ook bijna niet anders. Lucas is knap, lang en Frans dus loopt weleens een showtje voor Chanel. (Overigens hebben we niks te maken met het bureau Viva Model Management waar hij ingeschreven staat. Vinden we nu heel jammer).

4. Hij woonde ooit in een bos

Nee dat is niet griezelig, dat is romantisch. Lucas die hout hakt, de open haard opstookt, omeletten voor je bakt in een knusse boshut: wij tekenen ervoor. Aan Glamour vertelt de acteur dat hij toen in hij in het dorpje Fountainebleu woonde ’s ochtends niets anders hoorde dan de wind, de ruisende bomen en de tsjiprende vogels.

5. Hij is op dit moment single

Dat moet ‘ie vast zeggen van de producenten van de serie, maar toch: goed nieuws. De acteur zegt dat hij op dit moment met niemand aan het daten is. En of hij met fans datet? “Ik heb niet echt fans, dus dat weet ik niet.” Heeft ‘niet echt fans???’ Excusez-moi? Zouden ze in Parijs geen internet hebben? Ach: die (valse) bescheidenheid kunnen we eigenlijk ook wel waarderen.

Ook fan? VIVA’s Lise schreef hier hoe Emily in Paris precies alle juiste snaren weet te raken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: The Cut, Glamour. Beeld: Brunopress, Instagram