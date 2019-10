Luchtzuiverende planten: hier scoor je ze deze week voor een spotprijs

Luchtzuiverende planten zijn altijd goed. Want ook al staat je huis al vol groen, deze nieuwe vrienden staan niet alleen gezellig, maar zijn óók nog eens bevorderlijk voor je gezondheid.

En dat een urban jungle lang niet altijd duur hoeft te zijn, blijkt maar weer. Regelmatig heeft Lidl leuke aanbiedingen, maar andere budgetsupermarkten kunnen er ook wat van. De Aldi verkoopt deze week te leuke luchtzuiverende planten voor een prikkie. Een goed excuus om je huis eens helemaal aan te pakken toch? Want een slechte luchtkwaliteit kan zorgen voor hoofdpijn, slaapproblemen en huidproblemen en dat willen we natuurlijk niet!

Luchtzuiverende planten

Voor slechts €4,99 scoor je al een grote luchtzuiverende plant en voor €2,99 een kleine versie. Welke varianten je kunt halen? Nou, de Dracaena, Ficus, Areca, Calathea, Scindapsus en Chameadorea. Eentje van deze groene vrienden is al heel bevorderlijk voor je gezondheid: ze halen namelijk wel 70 tot 80 procent van de schadelijke chemicaliën uit de lucht. Vanaf aanstaande woensdag liggen de planten in de winkel, dus wees er snel bij!

Eenzaamheid

Heb je al genoeg planten in huis, maar wil je toch nóg meer? Dat is helemaal niet zo gek. Er is namelijk een simpele verklaring voor je grote voorliefde voor deze groene rakkers. Door langere studies heeft onze generatie het financieel een stuk moeilijker en blijft dan ook langer alleen wonen. Het gevolg? Soms best wat gevoelens van eenzaamheid. En ja, planten in huis kunnen die leegte dan net wat opvullen.

Bron: Libelle | Beeld: iStock