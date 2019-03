Deze PLL-ster zien we terug in de spin-off van Riverdale

Lucy Hale leerden we natuurlijk allemaal kennen als Aria in de serie Pretty Little Liars. De actrice zal nu weer gaan schitteren in een spannende serie. En wel in Katy Keene, een spin-off van de hit Riverdale.

Ze krijgt hierin de hoofdrol en volgens Variety zal het gaan om het personage van Katy, een modeontwerpster-in-spé. Begin dit jaar werd bekend dat zender The CW een pilotaflevering heeft besteld van de serie, die net als Riverdale is gebaseerd op personages uit de Archie-stripreeks.

Musical

Katy Keene is nauwelijks met haar grote zus Riverdale te vergelijken. De serie moet namelijk een combinatie worden van musical, comedy en drama. Klinkt een beetje als Glee, als je het zo op een rijtje zet.

New York

Naast modeontwerper in spé Katy komen er nog drie figuren uit de comics rond Archie in voor. De vier twintigers proberen het in de show allemaal te maken in New York. Lucy was tot het einde van de serie in 2017 zeven seizoenen lang te zien als Aria Montgomery in Pretty Little Liars.

Bron: ANP | Beeld: ANP