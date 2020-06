Al sinds 2004 zijn Lucy en Dinand Woesthoff onafscheidelijk. De twee stapten in 2009 in het huwelijksbootje, bekroonden hun relatie met meerdere kinderen en gaven elkaar tien jaar na hun trouwdatum zelf opnieuw het jawoord. Hoewel de twee al jaren hun geluk niet op kunnen, was de start van hun relatie een stuk minder gemakkelijk.

Lastige start

In de nieuwe editie van JAN vertelt Lucy over de moeilijke start van haar relatie met Dinand, die in 2003 zijn eerste vrouw – Guusje Nederhorst – verloor. Vooral de media-aandacht voor Lucy’s prille geluk met de voormalig Kane-zanger was lastig. “Als ik van tevoren had geweten dat ik zó onder een vergrootglas zou komen te liggen, had ik het misschien anders aangepakt”, reflecteert de blondine.

Verschrikkelijk

De meest bizarre dingen werden geschreven over de nieuwe liefde van Dinand. “De roddelbladen kregen er geen genoeg van”, aldus Lucy in het interview. “Een journalist suggereerde zelfs dat ik het kindermeisje van Dean [de zoon van Dinand en Guusje, red.] was geweest en dat ik nu Guusje’s plek had ingepikt. Het was echt verschrikkelijk.”

Opnieuw getrouwd

Ondanks de moeizame start hebben Lucy en Dinand zich niet uit het veld laten slaan, en hun geluk niet laten afpakken. Exact tien jaar na hun trouwdag beloofde het stel elkaar opnieuw eeuwige trouw. Dat deden ze vorig jaar op Ibiza, waar het stel op 30 mei 2009 in het huwelijksbootje stapte. “Zelfde plek, zelfde tijd, zelfde stel, maar dan tien jaar wijzer en zelfs nog meer verliefd”, schreef Lucy destijds op Instagram. Bij de tekst staan meerdere foto’s van de twee, gehuld in witte kleding.

Gezin

Samen kregen Lucy en Dinand drie kinderen: zoons Jimi en Che, en dochter Leia Guusje. Het meisje dankt haar tweede naam aan de eerste vrouw van de zanger, Guusje Nederhorst. Zij overleed in 2004 op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Met de toenmalige GTST-actrice kreeg Dinand in 2003 een zoon: Dean Maddy.