Waarom we het zo lastig vinden om naar nieuwe regels te luisteren

‘Als we niet lekker kunnen gaan wijnen op het terras met dit mooie weer, dan gaan we toch lekker naar het strand?’ Jij was echt niet de enige die zo dacht (of stiekem nog steeds denkt). Ondanks de adviezen van het RIVM, lijken we de nieuwe regels massaal aan onze laars te lappen en willen we maar één ding: naar buiten. Zijn we hierdoor nu asociaal of is het onwetendheid? Zijn we gewoon stronteigenwijs of schuilt er toch iets anders achter dit gedrag?

Niet naar buiten gaan; de boodschap lijkt duidelijk en simpel. Toch lijken we het maar wat lastig te vinden om ons aan de nieuwe regels te houden. Het is een kwestie van wennen volgens Roel Hermans, gedragsonderzoeker aan de Universiteit van Maastricht. “Het veranderen van ons gedrag kost veel tijd en energie. We moeten constant bewust nadenken over wat we anders willen gaan doen en dit zijn we niet gewend.”, vertelt hij aan RTL Nieuws.

Nieuwe regels

We vinden het moeilijk om ons gedrag in korte tijd 180 graden om te draaien, omdat we er niet rustig aan kunnen wennen. “De coronacrisis vergt een snelle gedragsverandering op veel vlakken, zoals regelmatig handen wassen, geen handen geven, kuchen of niezen in de elleboog en op anderhalve meter afstand blijven van anderen. Mensen hebben tijd nodig om al die veranderingen goed door te voeren. Tijd die er eigenlijk niet is, omdat het virus zich snel verspreidt.”

Voor een ander

Volgens de gedragsexpert hebben mensen daarnaast nog te vaak een te lage ‘risicoperceptie’. Dat houdt in dat jij ervan uit gaat dat het in zo’n vaart niet zal lopen met dat virus en dat jij er zelf misschien maar weinig van zult merken. Daardoor ben je minder gemotiveerd om gewenst gedrag te vertonen. We moeten er dus éérst persoonlijk van overtuigd zijn dat we ons gedrag niet alleen moeten aanpassen voor onszelf, maar juist ook voor de kwetsbaren om ons heen.

Regelmaat creëren

We moeten er samen het beste van maken en ons de nieuwe gewoonten en automatismen eigen maken. Het keyword voor deze situatie is dan ook: structuur en regelmaat opbouwen. Thuiswerken en de hele tijd op elkaars lip zitten in nou eenmaal een uitdaging. “Vind je weg in de nieuwe situatie, maar houd oude, gewenste gewoontes zoveel mogelijk aan – voor zover dat kan: plan je eetmomenten en neem zo nu en dan een pauze.” Tover je (woon)kamer om tot een echte thuiswerkplek, maak een goede planning en blijf vooral bewegen.

