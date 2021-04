‘Dat noemen we niet raar, dat noemen we bijzonder (leuk!)’: de eerste Luizenmoeder-film is vanaf 30 juni al te zien in de bioscoop. Eerder werd bekendgemaakt dat de film pas in het najaar in de bios zou draaien dankzij de coronamaatregelen, maar nu er al versoepelingen gaande zijn, lijkt dit toch eerder te kunnen. Dat maakte distributeur Dutch FilmWorks vandaag bekend.

Even terug, De Luizenmoeder. Waar ging dat ook alweer over? In 2018 en 2019 volgden we de levens van basisschoolleerlingen, leerkrachten en hun ouders in de serie op basisschool de Klimop. Dat leverde een hoop hilariteit, pijnlijk herkenbare momenten en ontroering op. Wekelijks zaten er zo’n twee miljoen mensen voor de buis om de serie te bekijken.

Luizenmoeder – De Film met vaste cast

Ilse Warringa (juf Ank) is de regisseur van de film. Zo’n beetje alle vaste castleden zullen we terug zien, behalve directeur Anton (Diederik Ebbinge). Naar verluid is de serie na twee seizoenen gestopt omdat hij, ook schrijver van de serie, er geen zin meer in had. Ilse Warringa maakt met deze film haar regiedebuut.

Actualiteit in de film

In de film probeert juf Ank de boel op de basisschool op de rails te krijgen. De directeur is weg, dus het komt nu op haar neer. Maar dat op de rails krijgen gaat niet zonder slag of stoot: corona heeft alles op scherp gezet, er is onderbezetting en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen. Kan niet anders dan leuk worden.

Bron: ANP | Beeld: ANP