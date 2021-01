‘La Casa de Papel’ meets ‘Emily in Paris’: waarom je ‘Lupin’ moet gaan zien

Gossip Girl is van Netflix af, Emily in Paris hebben we inmiddels wel gezien, dus wat nu? Nou, op 8 januari zou zomaar eens een waardige vervanger op de streamingdienst kunnen komen. We hebben het over de Franse serie Lupin.

En met Omar Sy in de hoofdrol kan het niet anders dan een kneiter van een hit worden. Deze acteur ken je misschien wel van de prachtige film Intouchables, maar was ook te zien in onder meer Inferno en Jurassic World.

Lupin

In de serie Lupin kruipt hij in de huid van Assane Diop. Diop heeft geen makkelijke tijd achter de rug, nadat zijn vader vals werd beschuldigd van een misdaad en toen ook nog eens kwam te overlijden. Er mag dan misschien 25 jaar zijn verstreken: hij wil wraak. En daar komt de titel van deze show om de hoek. Diop besluit om het boek Arsène Lupin, gentleman-inbreker als inspiratie te gebruiken.

Emily in Paris

Dat begint ‘onschuldig’ en klein: denk aan wat gestolen sierraden terugvinden. Maar al snel gaat het wat verder. Want gaat het wel goed als hij moet inbreken bij het Louvre? Spannend, dat zeker en wij krijgen er ook sterke La Casa de Papel meets Emily in Paris-vibes van. In coronatijden tóch nog een beetje genieten van de Franse hoofdstad, maar dan niet zo onschuldig. Je kunt meteen lekker bingen: Lupin bestaat uit tien afleveringen én is dus aanstaande vrijdag al te zien. Formidable!

