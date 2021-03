Dit kunnen we verwachten van ‘Lupin’ seizoen 1 deel 2

Deze zomer kunnen we weer genieten van de avonturen van Assane Diop (Omar Sy). Dan staat namelijk deel 2 van het eerste seizoen van Lupin online. Maar wat kunnen we eigenlijk verwachten van het bloedstollende vervolg op de immens populaire serie?

Lupin nog niet gezien? Ten eerste, waar wacht je nog op? Maar hierbij een korte samenvatting. Diop heeft geen makkelijke tijd achter de rug, nadat zijn vader vals werd beschuldigd van een misdaad en toen ook nog eens kwam te overlijden. Er mag dan misschien 25 jaar zijn verstreken: hij wil wraak. En daar komt de titel van deze show om de hoek. Diop besluit om het boek Arsène Lupin, gentleman-inbreker als inspiratie te gebruiken.

Lupin deel 2

Hij breekt in bij het Louvre om de halsketting terug te stelen, maar Pellegrini wil natuurlijk níet dat de echte waarheid boven tafel komt. De achtervolging op Diop wordt ingezet, met de ontvoering van zoon Raoul tot gevolg. ‘Als je aan mijn zoon komt, maak ik je af’, horen we het personage van Omar Sy dan ook zeggen in de trailer.

Niet langer zoeken

Gelukkig dus niet een hoop flashbacks en afwachten wat er gaat gebeuren, maar meteen actie in het tweede deel van de show. ‘Als we Diops zoon hebben, hoeven we hem niet te zoeken. Die jongen wordt ons lokaas’, is nog te horen. Kortom: Assane zal alles op alles zetten om zijn zoon terug te krijgen, terwijl de andere partij de meesterdief natuurlijk maar wat graag te pakken krijgt. Spannend!

Seizoen 2

In de zomer kunnen we ons opmaken voor het vervolg op de eerste paar afleveringen, maar komt er ook écht nog een tweede seizoen? Nou, niks is nog zeker, maar als we maker George Kay mogen geloven wel. Dat verklapte hij in gesprek met Radio Times. En ja, dat zou dus een combinatie kunnen worden tussen Lupin en Sherlock Holmes. ‘Er zijn discussies geweest. Er zijn enkele ideeën die daar om draaien, die ik heb, die ik echt wil onderzoeken.’ Spannend!

Bron: Grazia | Beeld: Netflix