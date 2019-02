Luther is coming back: Netflix kondigt vijfde seizoen aan

Welgeteld vier jaar (vier jaar!) hebben we moeten wachten op nieuws rondom de hitserie Luther, maar nu is er eindelijk een teken van leven. Sterker nog, er is een duidelijk boodschap: op 31 maart verschijnt het vijfde seizoen van Luther op Netflix!

Luther, seizoen 1

Al in 2010 werd het eerste seizoen van deze geweldige detectiveserie, met de immer charmante Idris Elba in de hoofdrol, uitgezonden op de BBC. Dankzij het twisted personage van Luther (charmant, onverstandig, maar wijs en eigenwijs tegelijkertijd), de bizarre moordzaken en de psycho bijrol van Ruth Wilson verkreeg de serie al snel een groot schare fans.

In 2015 volgde het vierde en tevens laatste seizoen. Lange tijd was het onduidelijk wat er met de serie zou gebeuren. De serie was niet gecanceld, maar een nieuw seizoen werd ook niet aangekondigd.

Luther, seizoen 5

Nu is daar na vier jaar (vier jaar!) eindelijk verandering in gekomen. Het nieuwe seizoen is nu al te zien op de BBC, maar ook de Netflixers onder ons hoeven niet lang meer te wachten. Op 31 maart verschijnt Luther seizoen 5 dus op je favoriete streamingdienst.

Het vijfde seizoen bestaat niet uit twee, maar uit vier afleveringen. ‘Ditmaal keren we terug naar de basis. Het is uiteindelijk een detective. Er komen vier afleveringen met één verhaallijn, maar er lopen uiteraard een aantal verhaallijnen langs de zijlijn. Er is een schurk, als je het zo wil noemen. En Alice Morgan (Ruth Wilson) komt terug.’

Ruth Wilson

Er wordt gesuggereerd dat Ruth Wilson een nog grotere (bij-)rol gaat spelen. Ter herinnering: Ruth, in de serie beter bekend als Alex, is een bloeddorstige moordenares en sociopaat en gek genoeg de helpende hand van detective Luther (die op zijn beurt niet graag de regels van het boekje volgt).

Luther, de film

Afgelopen december kondigde Idris Elba, toen net verkozen tot de Sexiest Man Alive, aan dat er ook een film van de serie onderweg is. ‘In de toekomst willen we wellicht nog meer tv maken, maar de focus ligt op een grote featurefilm. We willen Luther opschalen. Luther heeft in elk geval alle elementen voor een klassieke film uit de jaren negentig, denk aan Se7en en Along Came a Spider. Ik denk dat we die films als blauwdruk gebruiken voor de Luther-film,’ vertelde hij destijds tegen Esquire.

Bekijk de spannende trailer hieronder:

