Lynn en Alessio leken elkaar helemaal gevonden te hebben in het laatste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Toch deed Alessio ook een aantal niet bepaald aardige uitspraken over zijn liefje en dat zorgde ervoor dat na de show de bom barstte tussen de twee. Lynn was namelijk niet blij toen zij de beelden terugzag waarin hij in de één-op-één-interviews uitsprak dat hij overwoog om Lynn weg te sturen.

De twee waren samen te gast in Wat Gebeurde er Next?, maar dat ging er niet heel gezellig aan toe.

Lynn en Alessio

Lynn vertelt aan presentatrice Famke-Louise dat zij en Alessio elkaar na Ex on the Beach niet meer gezien hebben. Voor Alessio is het allemaal ‘een beetje veel’ om Lynn terug te zien spreekt hij uit. De Brabantse zou hem ontvolgd hebben op Instagram. Volgens Lynn is dat niet zonder reden, omdat ze er tijdens het terugkijken van de afleveringen achterkwam dat Alessio haar naar huis wilde sturen.

Haat-liefde verhouding

Als Famke-Louise hem vraagt waarom hij dan nog altijd naast haar sliep, antwoordt hij dat dat nou eenmaal zijn vaste slaapplaats was. ‘Ik had het wel leuk met haar, maar we hadden ook bijna elke dag ruzie. Daarom wilde ik haar wegsturen. Ik was misschien wel wat onduidelijk. Dat ik soms signalen stuurde, en soms niet.’

Het tandenpoetsincident

Ook gaan de twee nog even in op het feit dat Alessio niet met Lynn wilde zoenen, omdat ze naar sigarettenrook zou stinken. Eerder verklaarde de Italiaan dat hij niet van de geur zou houden. ‘Normaal gesproken date ik dan ook geen meisjes die roken. Daar mag iedereen een mening over hebben, maar ik ga er de mijne niet voor veranderen’, vertelt Alessio. Toch gaf hij nu ook toe dat ‘de klik er gewoon niet was’.

Romey

Later kwam de ex van Lynn, Romey de villa binnen. Hij schuift ook aan bij Famke-Louise en vertelt zich vooral te verbazen over het feit dat ‘ze als een hondje achter Alessio aanliep’. ‘Ik heb haar ook met hele andere types zien thuiskomen. Zij lult de oren van je kop af, maar Alessio is de meest droge gozer die ik ooit heb meegemaakt’, vertelt Romey.

Bron en beeld: Youtube