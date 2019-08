De eerste teaser trailer van ‘Bombshell’ is verschenen. De film, met Hollywoodsterren Charlize Theron, Nicole Kidman en Margot Robbie in de hoofdrol, is gebaseerd op het #MeToo-schandaal rond Roger Ailes, de ‘mastermind’ achter Fox News, die in 2016 werd aangeklaagd voor seksuele intimidatie op de werkvloer.

Spanning op de werkvloer

De teaser bestaat uit 1 scène. We zien Margot Robbie, Nicole Kidman en Charlize Theron bij elkaar komen in een lift. De clip geeft niet veel weg, maar weergeeft vooral de spanning op de werkvloer. Maar hoe kort ook, de film én de hoofdrolspeelsters worden nu al genoemd als kanshebbers bij de Oscars.

Tekst gaat verder onder video.

Huh? Is dat écht Charlize Theron?

Met name Charlize Theron gooit hoge ogen. De gelijkenis tussen Charlize en de rol die ze speelt als Fox News-presentatrice Megyn Kelly maakte enorm veel reacties los op social media. Ze is bijna onherkenbaar en lijkt als twee druppels water op het news anchor.

Ok but Charlize Theron looks almost exactly like Megyn Kelly in #Bombshell pic.twitter.com/gntrtQxLYa — Gary Hartley (@GaryHartleySA) August 21, 2019

Me trying to figure out what they did to Charlize Theron’s face to make her look so much like Megyn Kelly in the Bombshell trailer pic.twitter.com/RgrhFtJ1lf — Joe Lamour 🇭🇹🏳️‍🌈 (@lamour) August 21, 2019

Holy shit. Can we talk about the makeup and prosthetics perfection that is Charlize Theron as Megyn Kelly in Bombshells? pic.twitter.com/6BFZwzwtC9 — Jeffrey Zhang (@strangeharbors) August 21, 2019

Which one is Megyn Kelly in real life and which one is Charlize Theron in #Bombshell? pic.twitter.com/XMhtxJzzKf — Erik Davis (@ErikDavis) August 21, 2019

Bombshell draait vanaf december in de bioscoop.

Bron: Flaironline.nl | beeld: Lionsgate Movies