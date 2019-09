Holden, Bill en Wendy uit Netflix’ ‘Mindhunter’? Ze bestaan echt

Wie bekend is met de serie Mindhunter, weet wie we bedoelen als we het hebben over Holden Ford en Bill Tench. Het zijn de twee FBI-agenten van de Behavorial Science Unit die jagen op de denkwijze van seriemoordenaars. Holden en Bill ontrafelen mindfucks op het hoogst mogelijke criminele niveau en zijn daarmee ontzettende ‘good cops.’ Maar op wie zijn ze eigenlijk geïnspireerd?

In Mindhunter zien we hoe Holden en Bill zich ontpoppen als de pioniers van de psychologische afdeling van de FBI. Want destijds, lang geleden, bestond de term ‘seriemoordenaar’ nog niet en werd er nog niet aan profilering gedaan. Dankzij Holden en Bill is dat balletje gaan rollen. Zij voerden gesprekken met moordenaars als Charles Manson, David Berkowitz en Wayne Williams. Maar in hoeverre is de verhaallijn geïnspireerd op feiten, en hoeveel is fictie? Is er ooit wel een Holden Ford geweest? Hieronder onderscheiden we feit van fictie.

Holden Ford

Naast de seriemoordenaars die geïnterviewd worden, is Holden misschien wel de meest complexe persoon van de serie. Zijn personage wordt perfect vertolkt door Jonathan Groff en is gebaseerd op John E. Douglas.

Douglas is de auteur van het boek Mindhunter: Inside the FBI’s elite Serial Crime Unit en bovendien geen onbekende in Hollywood. Naar verluidt diende hij ook als belangrijkste inspiratiebron voor de fictieve karakters van Jack Crawford in Red Dragon en Silence of the Lambs en Will Graham in Hannibal.

Maar terug naar Mindhunter, waar Holden Ford als agent van de afdeling Gedragswetenschappen het land afreist om de beruchtste criminelen in de Amerikaanse geschiedenis te interviewen. In werkelijkheid voerde Douglas inderdaad die interviews uit. Hij wist moorden opnieuw te definiëren dankzij informatie uit interviews met David Berkowitz, John Wayne Gacy, Charles Manson, Richard Speck en Edmund Kemper.

Bill Tench

Dan komen we bij die andere goedzak, Bill Tench. Zijn personage is hevig geïnspireerd op Robert K. Ressler, een FBI-agent uit Chicago die zich in 1970 aansloot bij ‘het bureau.’ Hij maakte inderdaad deel uit van de afdeling Gedragswetenschappen en is degene die de term ‘seriemoordenaar’ heeft uitgevonden.

Maar we kunnen meer credits toeschrijven aan Ressler. Ook hij interviewden een aantal moordenaars en ontwierp de eerste digitale database voor onopgeloste moordzaken. Hij werkte mee aan een aantal beroemde moordzaken, zoals die van Jeffrey Dahmer en Ted Bundy. Ressler overleed in 2013.

Dr. Wendy Carr

De enige vrouwelijke hoofdrolspeelster in de vorm van Dr. Wendy Carr is in Mindhunter vaak de stem van rede en logica. En reken maar van yes dat ze is geïnspireerd op een echt persoon van vlees en bloed. Namelijk Ann Wolbert Burgess, de vrouw die destijds samenwerkte met Douglas en Ressler. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het schrijven van Sexual Homicide: Patterns and Motives, een doorbraakstudie over seriemoordenaars gepubliceerd in 1988. Burgess bleek ook een pionier op het gebied van traumabehandeling voor slachtoffers van misbruik. Ze richtte een begeleidingsprogramma op voor slachtoffers van seksueel geweld en geeft nog steeds les aan Boston College.