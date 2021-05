Maak kennis met de zus van Sarah van Soelen, de knappe schoonzus van André Hazes

Sinds André Hazes (27) een setje vormt met Sarah van Soelen (25), heeft hij er ook een nieuwe schoonfamilie bij. De ouders van de influencer komen geregeld voor bij op de sociale media van de zanger. Maar hij heeft ook nog een knappe schoonzus: de 18-jarige Julia van Soelen.

Goede band met schoonfamilie

Nog voordat André en Sarah een setje waren, viel hij al in de smaak bij de familie van Soelen. Het gezin ving hem op na zijn breuk met ex-verloofde Monique Westenberg (43) door hem onderdak te bieden in hun villa in Bergschenhoek. Daar bloeide niet alleen de liefde tussen André en Sarah op, maar ook de sterke band met zijn schoonfamilie. Vooral met Sarahs vader Rudolf van Soelen is het dikke mik. Hij komt dan ook vaak voorbij op André’s Instagram Stories. Met wie André ook goed kan opschieten is Sarahs zus Julia.

Schoonzus Julia van Soelen

Schoonheid zit in de familie: ook Julia mag er wezen. Julia is geboren in Vlaardingen en woont nu in Bergschenhoek. Op haar Facebookaccount is te zien dat ze in 2019 op privéschool Luzac Rotterdam. Net als Sarah is ook Julia gelukkig in de liefde. Sinds januari 2019 heeft een relatie met haar 23-jarige vriend, van wie ze regelmatig een foto deelt op Instagram. De knappe blondine is eigenaar van Nailhouse Rotterdam en Julashesx Salon, die gespecialiseerd is in het behandelen van wenkbrauwen, wimpers en nagels.

Hecht gezin

Het gezin van Soelen is hecht: ook Julia deelt regelmatig foto’s met haar vader, moeder en zus. Julia noemt haar vader Rudolf liefkozend haar ‘beste vriend’ en ‘beste maatje’, ze ziet Sarah als haar ‘bestie’.

Liefdesgeluk van André en Sarah

André heeft nog niet veel gezegd over zijn nieuwe relatie, maar hij steekt zijn verliefdheid ook niet meer onder stoelen of banken. In Story vertelt André eindelijk hoe het met Sarah en hem gaat, en hoe de relatie met zijn ex-verloofde Monique is. Bovenal wil hij laten merken dat Sarah voor hem méér is dan een vriendin – ze is voor André een ware soulmate, die hem volop laat lachen maar er óók voor hem is als hij droevig is als vader die thans deels op afstand woont. Hij vertelt over zijn nieuwe liefde Sarah, die door hem ‘Saar’ wordt genoemd. ‘Ik ben gelukkig en hoop dit gevoel heel lang vast te mogen houden. Maar daar heb ik alle vertrouwen in,’ deelt hij stralend met Story.

