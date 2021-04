Maan zet nieuwe stap in haar carrière: ‘Juist in deze tijd’

Zangeres Maan (24) heeft vandaag haar eigen app ‘MAAN’ gelanceerd. Ze wil met deze app haar trouwe fans een kijkje geven in haar leven. Op de app is allemaal exclusieve en persoonlijke content te zien.

Exclusieve content

Degenen die de app downloaden zullen dus toegang krijgen tot allerlei exclusieve content waaronder winacties en live-streams, maar ook korting op haar merchandise en early-bird tickets voor haar optredens. Ook zal er op haar app een mini documentaire-reeks verschijnen, Gewoon Maan, die ze niet op Instagram deelt.

Dichterbij

Maan wil door middel van haar app haar fans nóg een stapje dichterbij haar leven brengen. Op deze manier kan ze laten zien wat belangrijk is voor haar, waar ze is opgegroeid en vooral hoe haar leven eruit ziet buiten de spotlights. Ze wil juist graag in deze periode een diepere verbintenis krijgen met haar fans. “Door mijn eigen app kan ik fans, of mensen die er geïnteresseerd in zijn, nóg een stapje dichter bij mijn leven brengen en o.a. laten zien wat voor mij belangrijk is, waar ik ben opgegroeid, hoe ik leef en wat ik doe buiten het podium. Best spannend maar ook heel leuk, juist in deze tijd, om toch een diepere verbintenis met fans te krijgen ondanks dat we elkaar deze periode nauwelijks in het echt kunnen zien. Ik hoop dat ik ze via deze weg alsnog het gevoel kan geven dat ze dichtbij zijn”, aldus Maan.

Lees ook

Veel kritiek op zangeres Maan na plaatsen van Instagram-kiekje

Top 40

De zangeres heeft de afgelopen tijd dan ook zeker niet stil gezeten. Samen met een van haar goede vrienden Snelle staat ze met het nummer ‘Blijven Slapen’ al weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Ook wist ze de harten van het publiek sneller te laten kloppen toen ze samen met Nick Schilder tijdens een livestream van ‘The Streamers’ het nummer ‘Vivo Per Lei’ in het Italiaans zong. Een druk leventje dus voor de jonge zangeres.

‘MAAN’

Ben je benieuwd naar de nieuwe app van Maan? Deze kun je hier downloaden in de applestore! Ook heeft maan voor haar fans een video gemaakt waarin ze vertelt wat haar fans kunnen verwachten als ze haar app zullen downloaden. Die video kun je hier bekijken.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: 8ballmusic | Beeld: BrunoPress