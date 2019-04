Maan beleeft een bijzonder moment met de prinsesjes op Koningsdag

Gisteren stond het hele land in het teken van Koningsdag, de dag waarop we de verjaardag van onze koning Willem-Alexander vieren. De koninklijke familie reisde af naar Amersfoort om de festiviteiten bij te wonen. Ook zangeres Maan, bekend van The Voice of Holland, was aanwezig en mocht de koninklijke familie op een bijzondere manier ontmoeten.

Dikke knuffel

Zo deelt Maan op Koningsdag een video op haar Instagram van haar ontmoeting met koningin Máxima, koning Willem-Alexander en de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane. Op de video is te zien dat Máxima de zangeres als eerste herkent en haar een hand geeft. Willem-Alexander volgt, en ook de prinsesjes krijgen Maan in hun vizier. Dan gebeurt er iets bijzonders. Als eerste komt Alexia naar Maan toe, waarna een dikke knuffel volgt. Ook Amalia en Ariane geven een knuffel aan Maan.

Winning!

Na afloop lijkt Maan amper te kunnen geloven dat de ontmoeting met de koninklijke familie écht gebeurd is. Zo zien we haar ook helemaal verbaasd de camera in kijken. Ook schrijft ze bij haar Instagrampost “Winning!” – wat erop wijst dat de ontmoeting iets is wat ze van haar bucket list kan strepen.

Bekijk het bewuste moment hieronder:

Dit bericht bekijken op Instagram WINNING!!!!!!!!! 😱 Een bericht gedeeld door Maan (@maan.de.st) op 27 Apr 2019 om 7:47 (PDT)

Bron: Flair | Beeld: ANP, Instagram