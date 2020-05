Maan over ex-liefje Tony: ‘Er is sprake van een soort 2.0 versie’

Op 27 maart zou de grote droom van zangeres Maan uitkomen: ze zou optreden in Paradiso. Ter ere van haar debuutalbum Onverstaanbaar, dat vrijwel meteen de gouden status behaalde. Maar toen sloeg de coronacrisis toe. In gesprek met Trouw blikt de 23-jarige zangeres terug op die gecancelde albumtour. Ook reflecteert ze op haar relatie met dj Tony Junior.

Een warm nest

Nu ook Maan het verplicht rustiger aan moet doen, verblijft ze niet in haar appartement in Amsterdam maar bij haar ouders in Bergen. En daar plakken een aantal voordelen aan. Zo ontbijt de familie de Steenwinkel altijd samen, zwaaien Maan’s ouders haar tot aan het tuinhek uit als ze weggaat en voelt ze minder afstand tussen haar familie en vrienden. “Normaal is mijn ‘weekend’ niet het weekend van mijn vrienden, ik werk meestal als zij vrij zijn en andersom. Maar iedereen zit in hetzelfde schuitje, dus ik kom steeds dichter bij mijn familie en vrienden.”

Een hechte vriendengroep

En hoewel Maan een megasuccesvolle artiest is, ook haar single Ze huilt maar ze lacht werd goud, is de afstand tussen haar en haar afkomst nooit te groot geworden. “Ik heb nog steeds mijn vriendengroep van school. Al sinds het begin neem ik mijn beste vriendinnen zo veel mogelijk mee naar optredens en zo, zodat ze weten hoe mijn leven eruitziet. Inmiddels kennen ze de mensen met wie ik werk. Daartegenover wil ik ook dingen van hun leven weten, dus ga ik weleens mee naar college en maak wat aantekeningen, of ga ik mee iets drinken met hun jaarclub om te horen waar zij over praten.

Op die manier wil ik op de hoogte blijven. Zij doen net zulke mooie dingen als ik, maar op een ander vlak.”

Paradiso

En wat had ze haar vriendinnen graag meegenomen naar haar optreden in Paradiso. Een grote wens die op 27 maart, op het hoogtepunt van de coronacrisis, had moeten uitkomen. Of ze als een stekker baalt? Dat valt mee. “Toch: nu heb ik iets leuks om naar uit te kijken. Soms is het niet erg als dromen niet gelijk werkelijkheid worden. Nu kan ik nog even fantaseren, het staat gepland voor eind september. Het allerfijnst lijkt me als iedereen je liedjes kan meezingen. Ik kan dat niet goed uitleggen, maar dat is zo bijzonder. Als ik tijdens mijn eerste tour riep ‘En nu jullie!’, dan was het doodstil. Zo erg. Bij deze tour zong iedereen mee. Als ook op festivals het publiek massaal meezingt, lijkt me dat het mooiste gevoel dat er is.”

Gekoesterde kalverliefde

En dan is er nog haar relatie én break-up met Tony Junior, iets dat Maan ook lijkt te koesteren. “Zo kan het dus ook, heb ik geschreven met in mijn hoofd mijn voormalige vriendje Tony. Hij was mijn eerste echte vriendje. We hebben samen veel moois meegemaakt en hij heeft mij veel geleerd, zoals het belang van eerlijkheid. Tegelijk zag ik om me heen stellen die heel anders met elkaar omgingen.”

2.0 versie

“Toen besefte ik hoe ik van geluk mocht spreken met Tony te zijn – blij met het vertrouwen en de openheid tussen ons. Aanvankelijk vond ik dat vanzelfsprekend, maar ik zag dus hoe het anders kon. Het liedje is een ode aan een goed, lief vriendje. We zijn nog steeds heel oké samen, er is sprake van een soort 2.0 versie. Zo kan het ook als je niet meer samen bent, maar wel terugkijkt op een mooie tijd. Dat de liefde gedoofd is, maar je nog wel van elkaar houdt.”

Eerder liet ook Tony in een interview met Radio 538 weten dat Maan en hij nog prima door een deur kunnen.”Tuurlijk verlies je een labeltje van ‘stelletje’, ‘relatie’, maar we zijn gewoon nog helemaal chill en ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt”, vertelde de dj toen. “Mensen snappen het zelfs niet dat ik een foto van Maan nog like of dat ik haar volg. Mensen denken dat als je uit elkaar bent dat je elkaar dan moet ontvolgen en blokkeren. Nee, we zijn gewoon nog steeds beste vrienden. We zijn superblij met die 2,5 jaar. We hebben super veel met elkaar gelachen, gehuild, van elkaar geleerd en we zijn super trots op elkaar. Dat verandert niet.”

Maan en Tony Junior waren sinds hun ontmoeting op het festival Mysteryland in 2017 een setje. Eind 2019 lieten ze weten uit elkaar te gaan.