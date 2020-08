Je zou denken dat Timtation ondertussen iets geleerd heeft. Maar nee, ook met zijn nieuwe liefde loopt hij ontzettend hard van stapel. Sterker nog, de twee hebben zelfs als matchende tatoeages laten zetten.

Ja en dat gaat dus al niet meer om de vlam waar we eind januari nog over schreven. Je moet op blijven letten, want voordat je weet is ook deze bubbel alweer gespat. Tim van Temptation Island is momenteel samen met Sofie Govaert.

Timtation nieuwe liefde

Sinds vier weken vormt de beste man een koppeltje met deze dame, máár Timtation zou Timtation niet zijn als hij deze nieuwe vlam niet zou bestempelen als dé ware. En wat doe je als je het net zoals de Belg ontzettend zeker weet? Dan laat je een tatoeage zetten om je liefde te laten blijken. Juist.

Beauty and the Beast

Hij ging voor ‘her beast’, zij voor ‘his beauty’. Zoeter kan haast niet! Tim werkt momenteel als DJ, promoter én als MC. Daarnaast had hij deze plaatjes ook nog eens zelf mogen zetten, want hij heeft zijn diploma als tattoo-artiest gehaald. Geen tijd om stil te zitten, die Tim!

Bron: Love Reality | Beeld: RTL