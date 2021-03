Getuigenis

Maddox heeft al een getuigenis afgelegd in het lopende geschil over voogdij. ‘Hij was niet erg positief over Brad’, vertelt een bron aan Stylecaster. ‘Hij gebruikt Pitt niet als zijn achternaam op documenten die niet legaal zijn, maar gebruikt in plaats daarvan Jolie’, legt de bron uit. ‘Maddox wil legaal zijn achternaam veranderen in Jolie.’

Kinderen

Maddox is volwassen en heeft dus geen toestemming nodig van zijn ouders om te getuigen in het proces. Dit geldt ook voor de 17-jarige Pax. De andere kinderen van Angelina en Brad – Zahara, 16, Shiloh, 14, en de tweeling Knox en Vivienne, 12 – zullen wel toestemming moeten krijgen eer ze in het proces betrokken mogen en kunnen worden.