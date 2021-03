Madonna (62) deelt hele pikante foto’s op haar social media

Dat de 62-jarige Madonna niet vies is van opmerkelijke foto’s op haar social media plaatsen, dat wisten we al. Ook nu heeft ze weer een aantal foto’s gedeeld waarin ze schaars gekleed gaat. De foto roept veel reacties op, en haar volgers? Die zijn in shock.

Op Instagram deelt Madonna een reeks foto’s waarop te zien is dat ze niets meer dan een sexy lingeriesetje draagt. Onder haar beha en slip heeft de Amerikaanse zangeres lange laarzen aan. Ze poseert op zo’n manier dat haar diepe decolleté het eerste is wat opvalt. “And Now For A Moment of Self Reflection… Madame X”, schrijft ze erbij.

Gemengde reacties

Volgers van Madonna raken niet uitgepraat over de opvallende plaatjes. Waar sommigen het wel kunnen waarderen dat de zangeres zich van deze kant laat zien, zetten anderen er zo hun vraagtekens bij. “Je ziet er fantastisch uit”, luidt een van de vele reacties, terwijl anderen juist minder lovend zijn. “Waarom doe je dit?”, vragen velen zich dan ook af. “Time to cover up, Madonna”, adviseert een volger. Ook zijn er mensen die het opnemen voor de zangeres. “Wow, je ziet er geweldig uit! De haters maken me aan het lachen. Madonna heeft in haar carrière al veel negatieve reacties gehad, maar houdt zich nog steeds staande. Denken jullie nou echt dat het haar ook maar iets kan schelen wat jullie denken? Wat een vrouw!”

