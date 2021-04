Madonna ruziet met volger op Instagram: ‘B*tch je weet niets van mijn leven’

Dat The Queen of pop niet vies is van een beetje drama, dat weten we inmiddels wel. Maar afgelopen dinsdag gebeurde iets opvallends: Madonna kreeg ruzie met een volger op Instagram. Aanleiding? De volger was het niet eens met de post van de zangeres over wapengeweld in de VS.

In de Instagram post schreef Madonna: ‘Er zijn al 130 schietpartijen geweest in de VS, en we zijn nog maar in april. Deze tragedie is extra tragisch omdat er een oplossing is. Die heet wapenwetgeving. Word wakker Amerika! De geschiedenis blijft zich herhalen.’

‘Jij weet niet wat zich in de echte wereld afspeelt’

Je kan zeggen wat je wil, maar als je reageert op een post van Madonna, heb je toch vaak het idee dat er niet echt op gereageerd gaat worden. Liep nét even anders. Een volger beweerde de Queen of Pop geen idee heeft wat er in de echte wereld speelt. ‘Ik durf te wedden dat jij bewapende beveiliging hebt om jou en je familie veilig te houden. Maar de gewone mensen blijven ongewapend achter. Als je wapens verbiedt, blijven criminelen die altijd vinden. En wij onschuldige mensen zijn dan het slachtoffer. Jij woont achter hoge muren met beveiliging. Je leeft niet in de echte wereld. Criminelen zijn niet bang voor de politie, de rechter of de gevangenis. Maar als we een gewapende samenleving zijn, zijn ze wel bang voor hun slachtoffers.’

Maar dat liet de Queen of Pop zich niet zomaar zeggen. Ze reageerde fel: ‘B*tch, ik heb geen gewapende beveiligers. Kom me eens opzoeken en durf me recht in m’n gezicht te vertellen dat ik niet weet hoe de echte wereld eruit ziet. Je weet niets over mijn leven.’ Ze gaf in haar comment daarnaast ook af op de politie, die in de VS weer in opspraak is na de dood van een 20-jarige Afro-Amerikaanse man die, volgens de autoriteiten per ongeluk, werd doodgeschoten door een agent.

Karen

De zangeres haalde ter afsluiting nog even uit naar de volger, die Karen heet. Die naam is vooral online symbolisch geworden voor een veeleisende, bevoorrechte witte vrouw en wordt vaak ook in verband gebracht met racistisch gedrag. Madonna eindigde haar commentaar dan ook met: ‘En natuurlijk heet je Karen.’

Bron: ANP | Beeld: ANP